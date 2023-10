WhatsApp : vous n’oublierez plus rien grâce à cette nouvelle fonctionnalité astucieuse

La prochaine mise à jour WhatsApp comportera une nouvelle fonctionnalité qui devrait ravir les têtes en l’air (dont nous faisons partie).

Vous oubliez souvent ce que vos amis vous disent sur WhatsApp ? L’application du groupe Meta vient peut-être de trouver la solution pour vous simplifier la vie et faire en sorte que vous n’oubliiez plus des informations en cours de route. Comment ? On regarde ça tout de suite.

Retrouvez aussi : WhatsApp se transforme en Instagram avec cette nouvelle fonctionnalité idéale pour suivre les stars

WhatsApp : bien plus qu’un simple mémo

L’information nous vient du site toujours très bien informé WABetaInfo qui a découvert une nouvelle fonctionnalité dans l’une des prochaines mise à jour Android (la 2.23.21.4).

Concrètement, ce nouvel ajout à l’application de messagerie vous permettra d’épingler un message en haut d’une discussion durant 24 heures, 7 jours ou 30 jours et de le désépingler quand vous voulez.

Il suffira d’appuyer longuement sur le message à épingler pour le voir se surligner en vert et pouvoir cliquer sur « Pin » (ndlr. « épingler » en anglais)

Pour le moment, cette option n’est disponible que chez une poignée de bêta testeurs et pourrait donc ne pas figurer tout de suite parmi les prochaines nouveautés.

Source : WABetaInfo

Une nouvelle fonctionnalité plus utile que les autres ?

On ne va pas se mentir, cette nouvelle option dans l’application de messagerie nous semble bien plus utile que les dernières promesses de Meta visant à nous faire parler avec une intelligence artificielle.

Ici, les utilisateurs pourront choisir de mettre en évidence un message important ou du moins à ne pas oublier dans une discussion, ce qui nous semble bien plus important que de créer des stickers personnalisés grâce au ChatGPT de Meta.

Mais si… mais si, l’IA est très utile sur WhatsApp

Le seul véritable bémol de cette fonctionnalité est que – pour le moment – elle se limite aux smartphones Android : mais il ne fait aucun doute que les possesseurs d’iPhone finiront par voir la fonction « Pin » arriver un jour.