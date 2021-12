WhatsApp nous laisse enfin écouter nos messages vocaux avant envoi

Les messages vocaux sont toujours plus populaires sur WhatsApp, mais ont toujours manqué d’une chose : la possibilité de rattraper ses erreurs. Désormais, vous pouvez vous écouter avant d’envoyer, pour éviter les faux pas.

Les réseaux sociaux ont plus d’impact sur les utilisateurs qu’on peut le penser de prime abord. Ce ne sont pas que de simples plateformes, mais des outils qui changent la manière dont nous interagissons avec le monde. Pensez-y : il y a d’abord eu les appels, qui ont détrôné le courrier. Puis les textos, qui ont détrôné les appels. Puis les plateformes de messagerie, qui par leur internationalité et leur rapidité ont détrôné le texto. Puis les messages en photo et vidéo… Et aujourd’hui, les messages vocaux.

Ecouter vos messages vocaux avant envoi sur WhatsApp

Cette culture du message vocal n’a pas démarré sur une seule et unique plateforme, mais impossible d’ignorer comme elle est importante sur WhatsApp. Or, cette dernière application a toujours eu une petite faiblesse que le développeur corrige aujourd’hui : l’impossibilité d’écouter son message audio avant envoi. Alors oui, vous pouviez toujours annuler l’enregistrement sans faille, mais ce n’est jamais suffisant. La fonctionnalité se déploie dès aujourd’hui, guettez donc les mises à jour de votre application.

A l’enregistrement d’un message vocal, trois options vont désormais vous être disponibles : enregistrer, un bouton lecture/pause, et la touche envoi. On pourrait se dire qu’il s’agit d’une étape de plus dans l’usage de WhatsApp, mais les erreurs dans les messages vocaux sont légions. Il suffit d’avoir enregistré ne serait-ce qu’une seule fois un long message en ayant le doigt posé sur le micro du téléphone sans le savoir pour comprendre l’utilité de cette fonctionnalité.

Les chanteurs et chanteuses novices qui voudront séduire leurs proches en chantonnant un air entraînant seront également bien heureux de pouvoir s’écouter. Et savoir s’ils assument ou non de partager ça. Car oui : assumer fait tout de même partie du jeu, puisque de nos jours, on ne sait jamais jusqu’où un message voyagera vraiment. Une bonne fonctionnalité donc !