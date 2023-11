WhatsApp : la copie de l’application contient un virus qui vous espionne en secret

Si vous ne voulez pas que vos informations personnelles se retrouvent sur le Dark Web, ne téléchargez pas d’application type WhatsApp que vous avez trouvé sur Telegram. C’est, en substance, ce qu’il faut retenir de la dernière découverte de Kaspersky : un virus espion dissimulé dans une version non officielle de la célèbre app.

Sommaire Privilégier les applications officielles et vérifiées

Depuis quelques mois circule sur Telegram une application dérivée de WhatsApp et disponible pour tous les smartphones Android. Celle-ci séduit les utilisateurs en proposant plus d’options personnalisables que l’application officielle, et notamment la possibilité de programmer l’envoi d’un message. Mais cette application cache un lourd secret : un cheval de Troie nommé Trojan-Spy.androidos.canesspy.

C’est Kaspersky, le spécialiste russe de la sécurité, qui s’en est aperçu. Selon ses équipes, ce malware attend que le smartphone de la personne infectée soit allumé ou en cours de charge pour récupérer et transmettre les informations suivantes :

Numéro IMEI, numéro d’identification de chaque smartphone,

Numéro de téléphone de l’utilisateur,

Répertoire de contacts,

Détails du compte,

Et la liste ne s’arrête pas là ! Le virus espion serait capable d’allumer le micro à l’insu de l’utilisateur pour écouter ses conversations, et même récupérer des fichiers présents sur le stockage du téléphone. Toujours selon Kaspersky, au moins 340 000 personnes auraient subi une attaque du virus, dont plus de la moitié habiterait en Azerbaïdjan, au Yémen ou en Arabie Saoudite. La France aurait subi 1% de ses attaques.

Ca ressemble à WhatsApp mais ça ne l’est pas du tout.

Cette version non-officielle de WhatsApp a pu circuler à vitesse grand V sur les canaux Telegram. Il suffisait ainsi de télécharger le fichier APK pour procéder à son installation. Pour éviter ce genre de déconvenues et ne pas retrouver ses informations personnelles à la disposition de n’importe qui sur internet, il est indispensable de prêter attention à la provenance de l’application que l’on s’apprête à télécharger.

Préférez toujours le téléchargement des applications certifiées sur le Play Store de Google ou sur l’App Store

De manière générale, il convient de privilégier les applications officielles, et surtout, de télécharger ses applications sur le Play Store de Google pour les appareils Android, et sur l’App Store pour les iPhone. Pour mettre toutes les chances de votre côté, nous vous conseillons de jeter un oeil à notre article sur les 5 conseils à suivre pour s’assurer qu’une application Android est sûre.