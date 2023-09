WhatsApp : pourquoi les « jeunes » s’envoient des codes par messages comme 143 ou 1437 ?

Chaque génération a des codes de langages qui lui sont propres et qui s’adaptent aux différents supports de communication. Dernièrement, c’est à travers l’application WhatsApp qu’un nouveau code est apparu : de simples chiffres qui traduisent en réalité des messages cryptés.

Après l’immense vague des « quoicoubeh » et autres « apagnan », les « jeunes » semblent s’être orienté vers de nouveaux outils de langage : de simples nombres sur WhatsApp qui cachent des messages plus longs. On retrouve pêle-mêle des : 143, 1437, 1543 ou encore 666, mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? Focus.

La signification des codes

Parmi les codes les plus utilisés, le plus connu est inévitablement le 143 qui signifie « I love you » (trad. je t’aime) pour :

1 : I / je,

4 : love / aime,

3 : you / t’.

Bien d’autres codes existent. On retrouve entre autres :

1543 « I still love you » / je t’aime encore 1437 « I love you forever » / je t’aime pour toujours 687 pour s’excuser 666 pour apporter du calme à quelqu’un de stresser 1122 pour encourager quelqu’un

Pourquoi de tels codes ?

À l’origine, cette tendance vient (comme bien souvent) de TikTok. C’est sur le réseau-social chinois qu’une musique de Stray Kids (un groupe de Kpop / musique pop coréenne) a été re-popularisé.

Appelée « Case 143 », la musique signifie en fait « Case I love you », et ce, pour une raison très simple : il suffit de compter le nombre de lettres contenues dans chaque mot. C’est ainsi qu’on arrive à : I love you (143) ou à I love you forever (1437).

Ce code possède deux avantages :

Garder une information secrète ,

, Écrire plus rapidement : les chiffres étant toujours situés sur le haut du clavier.

On ne s’aventurera pas à juger l’utilisation de ce code, car toutes les générations ont développé des modes de langage qui leur étaient propres, que ce soit en utilisant le verlan, l’écriture SMS ou maintenant des messages codés par des chiffres. Il ne reste qu’à voir si cette technique de conversation perdurera ou restera une mode passagère.