WhatsApp se transforme en Instagram avec cette nouvelle fonctionnalité idéale pour suivre les stars

WhatsApp a lancé une nouvelle fonctionnalité baptisée « chaînes ». Bien plus qu’un simple ajout, cette nouvelle option pourrait bien transformer complètement l’application et la façon dont les utilisateurs s’en servent.

Mark Zuckerberg l’a annoncé officiellement sur Facebook : les « chaînes » arrivent dès maintenant sur WhatsApp. La messagerie verte qui a multiplié les ajouts de nouvelles fonctionnalités – comme les sondages, les vidéos en HD ou la simplification des créations de groupe (entre autres) – s’équipent des « chaînes » une sorte de copie des « channels » d’Instagram.

C’est quoi les « chaînes » de WhatsApp ?

Avec les chaînes, WhatsApp se rapproche plus que jamais des autres réseaux-sociaux. Là où l’application semblait être une simple messagerie en concurrence avec Messenger, Signal ou Telegram, WhatsApp a décidé d’évoluer et de se rapprocher d’Instagram en créant ces « chaînes ».

Concrètement, il s’agit de canaux de discussion privés sur lesquels les influenceurs, les célébrités, des équipes de sport ou des entreprises pourront communiquer des informations à leurs abonnés, qui pourront placer des emojis sous le message en guise de réaction.

Les messages étiquetés comme Actus disparaitront automatiquement au bout de 30 jours.

Cette nouvelle fonctionnalité a été testée dans 10 pays, a reçu un grand succès selon WhatsApp et sera déployée prochainement dans 150 pays.

Une copie conforme de la concurrence ?

Si on dit que WhatsApp copie Instagram, c’est en vérité une partie tronquée de la réalité, car il faudrait préciser qu’Instagram avait préalablement copié la fonctionnalité « channels » à Telegram. Ça serait donc la deuxième fois que Meta pioche des nouvelles idées chez la concurrence, ou du moins sur la messagerie russe.

POV : tu es Telegram et tous tes concurrents viennent trouver l’inspiration chez toi…

Avec les « chaînes », WhatsApp espère bien séduire les utilisateurs déçus de X ou venant de Telegram et se dirige plus que jamais vers une stratégie de réseau-social plus que de messagerie.