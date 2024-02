WhatsApp : bloquez les spams en un clic grâce à cette nouvelle astuce très pratique

WhatsApp vient d’ajouter une fonctionnalité permettant de bloquer les numéros sans nécessairement entrer dans l’application. Un clic, un blocage : la tranquillité.

Entre les différentes arnaques pour vous soutirer de l’argent et les démarchages commerciaux, certains utilisateurs croulent littéralement sous les notifications de messages et d’appels manqués de numéros inconnus. Alors si vous faites partie de ces personnes et que vous en avez marre de devoir entrer dans les paramètres de chaque utilisateur pour les bloquer manuellement : la messagerie de Meta a pensé à vous.

Un blocage simple et rapide (pour les messages)

Dans la dernière mise à jour de l’application, WhatsApp a ajouté un petit bouton qui s’affiche sous les notifications de messages. Dorénavant, lorsqu’un numéro inconnu vous enverra des messages, le menu déroulant vous proposera :

De répondre (comme avant)

De bloquer le numéro et de le signaler (pour que les services de Meta l’identifient comme une arnaque pour les autres utilisateurs).

(pour que les services de Meta l’identifient comme une arnaque pour les autres utilisateurs). De signaler les 5 messages précédents.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous n’aurez plus besoin de vous aventurer dans les paramètres pour bloquer les spammeurs.

Mettre les numéros inconnus en sourdine (pour les appels)

Bien que WhatsApp propose désormais un moyen simple et efficace de bloquer les messages, il existe un autre moyen de se prémunir contre les appels insistants. En effet, il faudra cette fois-ci :

Se rendre dans les paramètres de confidentialité,

Choisir la section « Appels »,

Activer l’option « mettre les numéros inconnus en sourdine ».

À noter, que les appels apparaissent encore dans la liste d’appels et que vous pourrez/devrez les bloquer manuellement pour ne plus du tout être dérangé.

Vous l’aurez compris, grâce à cette option, les numéros qui ne figurent pas dans votre répertoire ne vous dérangeront plus. Bien sûr, cela peut être problématique pour les profils professionnels qui doivent recevoir des appels de collaborateurs extérieurs à leurs contacts, mais pour les profils personnels, cette option est particulièrement pratique.