WhatsApp : découvrez qui vous a bloqué grâce à cette technique très simple et efficace

Vous pensez qu’un contact WhatsApp vous a bloqué ? Nous connaissons une astuce simple, efficace et gratuite de vérifier si la personne s’est bel et bien débarrassé de vous…

Un contact ne répond plus ? Est-ce qu’il vous ignore ou vous a-t-il purement et simplement bloqué de WhatsApp ? Si vous vous sentez prêt à affronter la terrible vérité et savoir si une personne vous a banni de sa liste de contact ou a simplement décidé de vous snober (deux possibilités qui respirent la bonne humeur), nous vous délivrons ici une technique très simple pour découvrir l’origine du silence…

Les groupes WhatsApp pour savoir qui vous bloque ?

Si nous connaissons les symptômes du bannissement :

Absence de réponse (aux messages et aux appels),

Absence de mise à jour de statut,

Une seule coche sur vos messages…

Cela ne veut pas forcément dire que vous avez été banni des contacts. En effet, il n’est pas impossible que votre destinataire ne veuille pas vous parler, ne possède plus de réseau ou subisse des bugs (on se rassure comme on peut). Alors pour en avoir le cœur net, vous pourriez créer un groupe WhatsApp !

En effet, en créant un groupe, vous devrez alors ajouter des contacts et si cela s’avère impossible pour certains et qu’un message d’erreur s’affiche, c’est que vous avez été bloqué…

Si seulement vous n’aviez pas été bloqué de WhatsApp…

Le seul cas où cette technique ne fonctionnerait pas

Il existe un cas où cette méthode pourrait ne pas signifier que vous avez été bloqué. En effet, si une des personnes déjà présente dans le groupe WhatsApp a été bloqué par la personne que vous tentez d’ajouter, alors vous verrez le même message d’erreur…

Peut-être que vous êtes tous bloqués par la même personne au final…

Il faudra alors tenter de créer un autre groupe WhatsApp avec d’autres personnes et si le phénomène persiste, vous saurez donc que vous avez été bloqué ou que la personne bloquante a manifestement rayé beaucoup de nom sur votre liste de contact commun (peu probable).