WhatsApp : 5 astuces à connaître pour enfin utiliser l’appli correctement

Comme 2 milliards d’autres personnes, vous utilisez probablement WhatsApp pour vos échanges de messages pros ou persos : mais utilisez-vous vraiment l’application de la meilleure façon ?

Durant l’année 2023, l’application de messagerie a multiplié les nouvelles options et annoncé l’arrivée de l’intelligence artificielle dans votre fil de discussion, mais certaines fonctionnalités très pratiques ont pu vous échapper… Pas de panique, nous en avons retenu 5 qui devraient faciliter l’utilisation quotidienne de l’application.

Épingler un message : le pense-bête ultime

« Rendez-vous mardi à 19h au bar ». Dans une discussion de groupe, ce message peut très vite être noyé dans un flux d’informations inutiles. Fort heureusement, WhatsApp l’a bien compris et vous permet d’épingler un message en haut de la conversation.

Pour ce faire, rien de plus simple :

Ouvrez une conversation,

Appuyez longuement sur le message que vous voulez épingler,

Cliquez sur les 3 petits points verticaux en haut à droite,

Épinglez le message.

Et selon WABetainfo, cette fonctionnalité pourrait bientôt évoluer dans une prochaine mise à jour et vous offrir la possibilité d’épingler plusieurs messages dans une même conversation !

De quoi ne pas perdre l’info même dans un groupe de 30 personnes.

Envoyer des photos et vidéos dans la meilleure qualité possible

Si autrefois l’application compressait automatiquement la qualité des photos/vidéos et ne rendait pas forcément hommage à vos belles prises de vues prises en vacances : sachez que vous pourrez dorénavant les envoyer en HD et en mettre plein la vue à votre destinataire.

Attention à bien enlever le téléchargement automatique des images si vous ne voulez pas voir votre mémoire être saturée à chaque retour de vacances d’un de vos amis qui vous inondera sous un album complet de photos de plages.

Surtout que le stockage au-delà de 15 Go va devenir payant sur WhatsApp…

Avec une si belle qualité, vos amis se partageront vos photos (non)

Désactiver la mention « lu » des messages que vous regardez

Vous êtes du style à lire un message et à vous dire « Je répondrai plus tard » ? Problème : votre interlocuteur reçoit une double coche bleue signifiant que vous avez ouvert le message qu’il vous a envoyé et passera donc tout ce temps à se dire que vous lui mettez un vent…

Alors que ce soit pour ne pas blesser l’égo de votre destinataire ou pour fuir une conversation gênante, sachez que vous pouvez désactiver cette fameuse double coche bleue. Pour cela :

Rendez vous dans les paramètres,

Ouvrez le menu confidentialité,

Désactivez la confirmation de lecture.

POV : tu es en « lu » depuis 2 jours…

A lire aussi WhatsApp : vos conversations seront plus secrètes grâce à cette nouvelle option

Le multicompte : la fonctionnalité la plus attendue des professionnels

Annoncée en grande pompe par Mark Zuckerberg sur Facebook, WhatsApp va bien s’équiper d’une fonctionnalité permettant d’avoir son compte pro et son perso sur la même application sans entrer à chaque fois le mot de passe pour passer de l’un à l’autre.

Il s’agit donc là d’un véritable gain de temps pour les professionnels qui pourront ainsi se passer d’un deuxième téléphone ou d’une double SIM.

Les chaînes ou quand WhatsApp essaie de devenir Instagram

Pour l’instant, cette fonctionnalité est encore très peu utilisée en France, mais est un incontournable dans les pays où WhatsApp est l’une des applications les plus populaires (Brésil et Inde en tête de liste).

Vous pourrez la trouver dans l’onglet « Actus » sous votre statut et elle vous permettra de suivre des célébrités, des clubs de foot, des chaînes ou des médias.

Cette nouvelle option peut paraître quelque peu accessoire — surtout depuis la création des canaux sur Instagram — mais elle reste l’occasion de ne rater aucune information ou de ne plus rater l’ouverture de la vente des places de concert pour votre artiste préféré.