WhatsApp assume de plus en plus son côté sombre

WhatsApp est-il un seigneur Sith ? Non, non, rien à voir. La célèbre messagerie instantanée à retravaillé son mode sombre pour en améliorer le confort tout en préservant votre batterie. Voici comment.

Si vous êtes de la team « sombre », cette nouvelle devrait vous ravir ! Il semblerait que WhatsApp ait retravaillé son mode sombre pour aller encore plus loin dans l’obscurité. Dans une prochaine mise à jour, il se pourrait bien que la célèbre messagerie instantanée propose, dans son thème sombre, une expérience encore plus contrastée qu’auparavant grâce notamment à des noirs toujours plus profonds.

A lire aussi WhatsApp déploie enfin cette fonction attendue pour la lecture vidéo

Des changements subtils de l’interfaçe

Le passage à un mode encore plus sombre ne consiste pas, ici, à baisser la luminosité. WhatsApp a plutôt travaillé à ajuster de manière subtile différents éléments de son interface en en améliorer la lisibilité, et améliorer l’expérience utilisateur globale. Parmi ces changements, on retrouve notamment la couleur de fond de l’interface qui passe d’un noir légèrement bleuté à un noir très profond. Ce changement, bien que simple, permettra non seulement de faire ressortir davantage le texte et les icônes, mais devrait également permettre de limiter les effets de la lumière bleue susceptible de fatiguer les deux.

Les bulles de chat, les barres de navigation et autres éléments de l’interface graphique pourraient également être légèrement retouchés pour maintenir un niveau de contraste optimal. Ici, l’objectif est d’assurer le désormais traditionnel style minimaliste sans rogner sur la qualité de la visibilité.

WhatsApp a peut-être un peu forcé là, non ?

Tendre vers le noir profond pour économiser de la batterie.. Et protéger ses yeux

L’adoption d’un noir toujours plus profond ne répond pas (seulement) aux règles du design actuel. En réalité, les smartphones Android actuels sont généralement dotés d’écrans de technologie OLED. Or les pixels de ces écrans, quand ils affichent du noir, sont éteints, ce qui n’est pas le cas de la technologie LCD. De ce fait, afficher du noir permet tout simplement de réduire la consommation d’électricité. C’est d’ailleurs pour ces raisons que la technologie Always-on-display s’est à ce point généralisée.

Outre ces économies d’énergie, le noir profond réduit la fatigue oculaire, en particulier dans des environnements peu éclairés. De ce fait, une interface toujours plus noir peut rendre l’utilisation de son smartphone plus agréable en pleine nuit.

Le recours au mode sombre permet donc de diminuer la quantité de lumière émise par l’écran, et en particulier la lumière bleue qui est souvent associée à des problèmes de fatigue visuelle et de troubles du sommeil.

Pour l’heure, cette mise à jour vers une interface toujours plus sombre n’est prévue que sur les smartphones Android. Nul doute qu’une version pour iOS fera son apparition dans les mois qui suivent. WhatsApp a, en effet, l’habitude de déployer ses nouveautés sur toutes les plateformes.