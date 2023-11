WhatsApp : cette nouvelle arnaque arrive en France pour voler votre compte

Une nouvelle arnaque commence à se répandre de l’autre côté des Pyrénées. Pour éviter toute mauvaise surprise, on vous raconte tout, et on vous donne, en prime, quelques conseils.

Si les géants de la tech s’acharnent à améliorer sans cesse la sécurité de nos comptes et de nos appareils, les escrocs en tout genre ne chôment pas non plus, cherchant toujours à se dépasser pour trouver une nouvelle arnaque efficace.

WhatsApp : une arnaque qui mise sur votre gentillesse

Cette fois, la nouvelle arnaque nous vient d’Espagne, et elle a lieu sur WhatsApp. C’est la garde civile de Navarre qui s’en est rendu compte et qui a commencé à alerter les citoyens espagnols. Basée sur l’usurpation d’identité, cette arnaque, dont le principe est simple mais redoutable, se répand comme une traînée de poudre sur la péninsule ibérique. Voici en quoi elle consiste.

Un escroc cherche à se connecter au compte WhatsApp de sa victime, dont il détient le numéro. Cette victime reçoit alors un code de vérification, mais également un SMS, dans la foulée, de quelqu’un lui demandant tout simplement « Salut, désolé, je viens de t’envoyer un code de vérification par erreur, peux-tu me le transférer s’il te plaît ? ».

Prise au dépourvu, la victime transfère le fameux SMS contenant le code de vérification, laissant ainsi la possibilité à l’escroc de se connecter au compte WhatsApp.

Une fois cette étape passée, l’escroc peut ensuite accéder à toutes les conversations de sa victime ainsi qu’à tout son répertoire. Alors, l’histoire se répète de manière encore plus subtile. Il essaie de se connecter au compte de l’un des contacts, ce qui génère un code à 6 chiffres. La personne concernée reçoit à cet instant, non pas le SMS d’un inconnu, mais celui de la première victime – qu’elle connaît – et s’interroge encore moins sur ses motivations.

Rendons à César ce qui est à César : les escrocs ont tout de même pour eux une perpétuelle inventivité.

Une arnaque qui pourrait vite se répandre en France

Malheureusement, si cette arnaque se répand en Espagne, il n’y a aucune raison qu’elle s’arrête à la frontière. Mieux vaut, donc, être vigilant. Pour parer à ce genre de situation, le plus simple est de ne jamais transférer de code de sécurité à quelqu’un, qu’il s’agisse d’un inconnu ou de l’un de vos contacts. S’il s’agît de l’un de vos amis, vous pouvez toujours l’appeler pour vous assurer qu’il est bien l’auteur du SMS et de la demande.

Heureusement, une nouvelle fonctionnalité de sécurité vient d’arriver sur WhatsApp : la vérification par mail. Celle-ci devrait rendre la tâche de ces escrocs un peu plus complexe, même si la vigilance reste de mise.

Sur internet, la méfiance est de mise, y compris sur WhatsApp.