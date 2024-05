Attention aux fausses versions de WhatsApp et Instagram : comment éviter les arnaques ?

Au-delà des appels frauduleux sur WhatsApp, certains pirates n’hésitent pas à créer des applications complètes qui reprennent l’intégralité des visuels de la véritable application pour mieux vous arnaquer.

Il y a quelques mois, nous vous partagions les 7 astuces pour ne pas se faire arnaquer sur WhatsApp (via des appels). Or, les pirates ne manquent pas d’imagination lorsqu’il s’agit de vous dérober de précieuses informations et certains vont même jusqu’à recréer entièrement l’application.

Vous la téléchargez alors en pensant avoir mis la main sur la messagerie officielle de Meta, mais en fait… non. Alors pour vous éviter de tomber dans ce piège : il existe quelques points à vérifier pour être sûr de ne pas utiliser une application frauduleuse.

Selon le média SonicWall (expert en sécurité numérique), certaines applications trouvées sur internet seraient des fausses et se feraient passer pour des applications très connues. On retrouve ainsi des sosies de :

WhatsApp,

X,

Instagram,

Facebook,

Snapchat.

Et de bien d’autres applis populaires. Leur but ? Que vous vous connectiez en utilisant vos identifiants et les récupérer dans le code HTML. Bien sûr, cette arnaque peut aller encore plus loin si, pour une raison quelconque, vous veniez à entrer vos identifiants bancaires…

Pour éviter très facilement une grande quantité d’applications frauduleuses, il suffit de ne pas les télécharger sur des sites obscurs et de s’en tenir aux stores d’applications reconnus comme le Play Store ou l’App Store.

Dessus, vous pourrez aisément vérifier l’éditeur de l’application et ainsi voir s’il s’agit d’une arnaque ou de l’application officielle.

« Coucou maman, papa… »

⚠️ Nouvelle arnaque par SMS : des escrocs se font passer pour vos enfants, prétendant avoir des soucis avec leur #téléphone. Ils vous invitent à échanger sur WhatsApp via un nouveau numéro inconnu. Méfiez-vous de cette tentative de #phishing visant à vous… pic.twitter.com/nuNMg2Wo2y — Porte-parole ministère de l'Intérieur et Outre-mer (@PorteParoleMI) January 2, 2024 Des arnaques bien trop nombreuses…

Mais, si vous n’êtes pas passé par un store d’application, cela ne signifie pas pour autant que votre version est fausse. Pour vous en assurer :

Vérifiez l’éditeur de l’application (via une recherche Google),

de l’application (via une recherche Google), Surveillez la consommation de données et de batterie de l’application, si celle-ci est bien supérieure aux autres, désinstallez-la : il y a de fortes chances qu’elle tourne en arrière plan pour voler vos données.

et de batterie de l’application, si celle-ci est bien supérieure aux autres, désinstallez-la : il y a de fortes chances qu’elle tourne en arrière plan pour voler vos données. Enfin, limitez ses autorisations et ses accès aux autres applications dans les paramètres.

Ce sont là quelques conseils utiles pour vous protéger mais la meilleure protection reste tout de même la vigilance (à chaque instant).