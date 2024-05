Ce nouveau bouton WhatsApp va (enfin) vous aider à dénicher vos messages oubliés

Jusqu’ici, il n’était pas toujours évident de retrouver d’anciens messages sur WhatsApp. Mais heureusement, un nouveau bouton va vous y aider.

Les nouveautés continuent de se succéder sur WhatsApp qui demeure l’une des applications mobiles les plus populaires, même 15 ans après son lancement. Et parmi les dernières mises à jour notables, difficile de ne pas évoquer ce fameux bouton qui peut retrouver vos vieux messages en quelques secondes. On vous explique tout en détail.

Une « semi » nouveauté très pratique sur WhatsApp

Cela faisait un bon moment que les utilisateurs de WhatsApp attendaient que Meta lance enfin un bouton pour accéder facilement aux anciens messages. Ou du moins, une partie des utilisateurs : il est toujours bon de rappeler que cette option était déjà présente depuis plus d’un an sur la version iOS de WhatsApp.

Mais heureusement, elle débarque enfin sur Android et sur ordinateur pour vous simplifier la vie. Et pour cause : il vous est sans doute déjà arrivé de rechercher « manuellement » un message perdu parmi des milliers d’autres, sans être capable de le retrouver. Dans la plupart des cas, il arrive même que la fonction de recherche par mots-clés ne vous soit pas d’une grande aide…

Néanmoins, c’est désormais de l’histoire ancienne car Meta vient d’intégrer un tout nouveau bouton calendrier pour dénicher des messages sur une période bien précise. Pratique pour retrouver le fil d’une discussion de groupe, et les messages envoyés durant votre absence.

Pour avoir accès à la recherche de messages sur WhatsApp via le calendrier, rien de bien compliqué. En effet, vous n’aurez qu’à :

Accéder au menu de recherche en cliquant sur le logo avec 3 petits points, puis sur « Rechercher »,

Appuyer sur l’icône de calendrier se trouvant à côté de la recherche par mots-clés,

Choisir la date d’envoi du message que vous souhaitez retrouver.

Voilà donc qui devrait vous faire gagner de précieuses minutes dans la recherche de vos messages oubliés, et notamment des médias et des notes vocales qui ne comportent pas de contenu textuel. Une mise à jour de WhatsApp qui devrait vous être utile à bien des égards, tout comme cet ajout qui améliore le tri de vos messages sur l’appli.