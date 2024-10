WhatsApp a enfin décidé de résoudre cette aberration

WhatsApp a enfin écouté ses utilisateurs ! L’application va recevoir une nouvelle fonctionnalité qui était attendue depuis son lancement, il y a plus de 15 ans.

Connue de tous, l’application WhatsApp qui cumule pas moins de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde n’en est pas pour autant parfaite. Et si ses développeurs nous ont habitués à un rythme de mises à jour effréné, l’absence d’une fonctionnalité particulière a frustré toute une génération d’utilisateurs : l’impossibilité d’y ajouter des contacts sans les ajouter à l’annuaire de son smartphone.

15 ans auront été nécessaires pour résoudre ce défaut

Depuis son lancement, WhatsApp traîne un mode de fonctionnement particulièrement contraignant pour l’ajout de nouveaux contacts. Voilà 15 ans qu’il faut obligatoirement ajouter un contact dans l’annuaire téléphonique de son smartphone pour qu’il soit intégré à la célèbre application de messagerie !

À l’inverse, d’autres applications comme Telegram ou Signal permettent, depuis longtemps déjà, d’ajouter des contacts directement sur l’application sans passer par l’annuaire du téléphone.

Après des années de complaintes de la part des utilisateurs, Meta a finalement décidé de répondre à la demande des utilisateurs en apportant plus de flexibilité sur la gestion des contacts, et ainsi permettre d’ajouter des contacts directement sur la messagerie.

La gestion des contacts professionnels devrait être facilité par cette nouveauté

Une fonctionnalité riche en avantages

Cette nouveauté cumule les avantages, tant du point de vue de la gestion des contacts que de la protection de la vie privée.

En laissant la possibilité d’ajouter des contacts uniquement sur WhatsApp, il est plus aisément possible de séparer les relations personnelles des relations professionnelles par exemple. Elle permet notamment de ne pas encombrer l’annuaire du téléphone avec des contacts éphémères, tant pour des projets que des évènements spécifiques.

Cette fonctionnalité permet donc de mieux organiser son annuaire téléphonique tout en ayant un autre attrait majeur : en cas de changement de téléphone, les contacts sauvegardés sur le profil WhatsApp seront automatiquement disponibles sur le nouveau smartphone. On a donc moins de risque de perdre des contacts si notre annuaire n’est pas synchronisé avec un compte type Apple ou Google.

Enfin, enregistrer ses contacts sur WhatsApp entraîne une meilleure protection de la vie privée. Cela limite l’accès à certaines informations sensibles comme le numéro de téléphone, parfois trop facilement accessible via l’annuaire téléphonique.

Enfin, summum de la praticité, les contacts pourront être ajoutés depuis n’importe quel appareil, et pas seulement le smartphone. Il sera donc possible de gérer ses contacts depuis la version web de WhatsApp. Voilà donc une bonne nouvelle qui montre la capacité de WhatsApp à se remettre en question pour proposer l’expérience utilisateur la plus optimale possible.