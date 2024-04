Cdiscount nettoie le prix de ce lave-linge noté 4,4 étoiles avec une promo inratable

Il est beau, il est en classe A, il est noté 4,4 sur Cdiscount, autrement dit il a tout pour lui. Le lave-linge hublot Hoover H-Wash 500 est actuellement à plus de 50% de réduction pour les week-ends Cdiscount.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre machine à laver actuelle et cherchez à la remplacer sans vous ruiner, voici une opportunité à ne pas manquer. Les produits Hoover jouissent d’une excellente réputation, et actuellement, Cdiscount propose une promotion intéressante sur le modèle de lave-linge hublot H-Wash 500 d’une capacité de 10 kg. Un très très bon modèle pour un prix dérisoire. On vous explique tout.

Lave-linge hublot Hoover H-Wash 500 à -55% ce week-end seulement sur Cdiscount

C’est les tant attendus week-ends Cdiscount. La plateforme vient de donner le coup d’envoi des week-ends Discount spécial gros électroménager et cela concerne plusieurs centaines de produits à prix cassé. Et parmi eux, vous pouvez retrouver un lave-linge qui risque de vous donner autant le tournis qu’à votre linge.

En effet, Cdiscount vous offre ce modèle de la marque Hoover à 299,99€ au lieu de 679€ habituellement. Une petite offre à plus de -55%, on ne dit pas non !

Attention mesdames et messieurs, comme son nom l’indique, les week-ends Cdiscount, c’est juste pour le week-end, ne passez donc pas à côté de cette offre plus qu’alléchante !

PROMO -55% sur Cdiscount Voir l’offre

Lave-linge hublot Hoover H-Wash 500 : on achète ou on achète pas ?

Hoover, une marque américaine établie en 1908 et initialement célèbre pour ses aspirateurs de haute qualité, occupe désormais environ 2% du marché des machines à laver avec 11 modèles différents. Récemment, Hoover a élargi son offre en se tournant vers le gros électroménager, tout en restant fidèle à sa réputation d’innovation technologique. Les avis des consommateurs confirment que les produits Hoover sont reconnus pour leur qualité et considérés comme un investissement judicieux.

Très très bien noté sur la plupart des sites de référence en électroménager (9/10), le lave-linge est tout aussi bien noté par les consommateurs (4,4/5 sur Cdiscount). Les avis sont assez unanimes, ce lave-linge est un petit bijou à un prix défiant toute concurrence.

Principales caractéristiques du lave-linge hublot Hoover

La machine à laver Hoover H-Wash 500 possède de nombreuses caractéristiques avantageuses comme :

Capacité de lavage du tambour : 66 litres

Silencieux : 80 dB

Lave-linge hublot

Classe énergétique 2021 : A

Très grande capacité : 10 kg

Indice de réparabilité : 7,3

Connectivité Wi-Fi pour un contrôle à distance.

Autre point positif de ce lave-linge : l’essorage

Le modèle Hoover H-WASH 500 HWP610AMBC/1-S se distingue par une vitesse d’essorage pouvant atteindre 1600 tours par minute, une des plus élevées sur le marché, laissant les vêtements avec jusqu’à 40% d’humidité après l’essorage.

Cette caractéristique contribue à réduire considérablement le temps nécessaire pour sécher le linge, ce qui peut être particulièrement avantageux pour ceux confrontés à des difficultés de séchage. En outre, pour les utilisateurs n’ayant pas de sèche-linge ou ceux qui sont limités par l’espace, cette haute vitesse d’essorage représente une solution efficace. Vous avez ainsi la possibilité d’accélérer le processus de séchage sans équipement supplémentaire.

Fonctions et options spéciales Lavage rapide, lavage vapeur, tout-en-un, départ différé (24h), programmation One Touch, témoin de temps restant, verrou de porte, Bluetooth, Wi-Fi (pour un contrôle à distance). Volume du tambour 62 l Poids 66 kg Hauteur / Profondeur / Largeur (en cm) 60 / 59 / 85 Nombre de programmes 15