Waze versus Google Maps : quel est le meilleur GPS gratuit sur smartphone ?

Les applications Waze et Google Maps appartiennent toutes deux à la même entité : Google ! Pourtant, les GPS continuent de coexister et proposer des services similaires. Lequel devriez-vous choisir pour vos trajets routiers ?

Après avoir fait l’acquisition de Waze en 2013, Google a annoncé en décembre dernier que la fusion des deux services (Waze et Google Maps) sans pour autant mettre un terme à l’existence de l’un ou de l’autre. Il faut dire que les deux applications mobiles offrent toutes les deux des qualités similaires : ce sont des services GPS gratuits, avec une interface simple et ayant recours aux données cartographiques de Google. Mais si nous devions opposer ces deux frères dans un octogone, lequel sortirait vainqueur ?

Round 1 : Les différents moyens de locomotion

Commençons par un point crucial : pour quel type de déplacement allez-vous utiliser Waze ou Google Maps ? Le favori de l’équipe Google fait valoir des arguments de poids : non seulement il vous sera possible de configurer vos itinéraires en voiture, à vélo, à pied, en transports en commun, en véhicules de location…

De l’autre côté du ring, le challenger (Waze) ne propose que des services GPS à destination des automobilistes…

Vainqueur du premier round à unanimité donc : Google Maps !

Départ en fanfare pour Google Maps

Round 2 : L’évolution du trajet

Google Maps a progressé depuis sa création, montrant en surbrillance rouge et orange les bouchons, ou en prenant en compte les feux rouges dans le but de proposer un itinéraire agréable à la conduite (avec le moins possible d’arrêts).

Malheureusement pour ce coup-ci, Waze est plus fort ! L’application GPS fonctionnant essentiellement à partir de la contribution des utilisateurs en temps réel, celle-ci recalcule perpétuellement l’itinéraire pour trouver le plus rapide. Ce qui peut parfois l’amener à vous proposer des chemins bucoliques – afin de contourner un bouchon présent sur le trajet initial. Google effectue également ce travail, mais de manière moins spontanée…

Vainqueur du deuxième round : Waze !

Round 3 : La diversité des signalisations

Là encore, Waze pourrait se démarquer grâce à la contribution en temps réel de ses utilisateurs. L’application propose d’ailleurs un service de signalisation de radars, de bouchons, de zones de travaux et même des forces de l’ordre extrêmement réactif grâce à son aspect communautaire !

Mais si on parle de diversité de données, c’est bien Google qui se démarque en offrant non seulement les mêmes services que Waze et en élargissant ces alertes aux problèmes de métro, aux rues en travaux inaccessibles aux piétons, etc.

Toutefois, toutes ces signalisations ne servent pas spécialement aux automobilistes donc… égalité ?

Vainqueur du troisième round : Égalité.

Google Maps qui ajoute toujours plus de services à son application !

Round 4 : La réactivité des alertes

On le mentionnait plus haut, Google accuse parfois un petit retard pour tenir compte des bouchons et vous proposer un itinéraire bis.

À l’inverse, Waze peut compter sur sa grande communauté pour signaler toutes sortes de problèmes sur la route : véhicules à l’arrêt, bouchons, radars, etc. et aiguiller le conducteur vers des routes alternatives plus rapides.

Vainqueur du quatrième round : Waze.

Round 5 : La lisibilité de l’application

On atteint là un point particulièrement subjectif : tout dépendra de votre usage de l’application…

L’application Google Maps affiche tout et n’importe quoi, allant des restaurants, aux parcs en passant pas le trafic routier, les coins à prendre en photo et les monuments. L’application est idéale pour les touristes en herbe. Mais pour ce qui est de la navigation… l’overdose d’informations peut rendre la carte assez peu lisible.

Bien moins généreux en informations que son concurrent, Waze y trouve une simplicité d’affichage parfaite pour un bon GPS. Seules les informations utiles y sont affichées (vitesse, heure d’arrivée, kilomètres restants, etc.) et cela permet à l’application d’être plus lisible. Parfois, la simplicité a du bon.

Vainqueur du cinquième round : Waze.

Google (à gauche) est TRÈS complète

Round 6 : La publicité

Google Maps n’est pas loin de mettre un KO technique à son concurrent en ce qui concerne la publicité… Bien que l’application principale de Google soit en retrait sur bien des points, Maps n’affiche pas ou peu d’offres commerciales !

De son côté, Waze est clairement un mauvais élève en la matière et n’hésitera pas à envahir votre bas d’écran à chaque arrêt pour vous proposer un restaurant à 5 minutes ou d’aller faire le plein à la station la plus proche.

Vainqueur du sixième round : Google Maps.

Round 7 : La consommation internet

Selon HelloCarbo.com, le mauvais élève de la consommation de donnée est… Google Maps, avec une consommation de l’ordre des 0,73 MB toutes les 20 minutes. De son côté, Waze tourne plutôt autour des 0,23 MB sur la même durée. Que l’on se comprenne bien, que ce soit l’une ou l’autre, cette utilisation de vos données mobiles est extrêmement faible mais Waze fait légèrement mieux donc…

Vainqueur du septième round : Waze.

Round 8 : Les fonctionnalités gadgets

Round presque bonus tant son contenu peut paraitre superficiel et semble gagné d’avance pour Waze qui propose des gadgets en tous genres. Changer l’émoticône du véhicule, le visuel de la carte et paramétrez des nouvelles voix de navigation : tout est possible ! Vous pourrez même lier l’application à votre compte Spotify pour toujours entendre les alertes par-dessus votre musique.

De son côté, Google Maps propose un mode nuit (Waze aussi)… et c’est à peu près tout. Vous pouvez tout de même choisir 3-4 modèles de voitures (loin de la dizaine proposée par Waze) et changer la couleur du tracé que vous suivrez. Mais là encore, on est très loin des multiples fantaisies offertes par le concurrent.

Vainqueur du huitième round : Waze.

Plus rapide et moins énergivore que Google Maps : Waze construit sa victoire patiemment.

Waze vs Google Maps : Qui est le vainqueur ultime ?

Si on se fie juste au score final : Waze l’emporte d’une courte tête (4-2 et une égalité, sans le round bonus). Est-ce que cela signifie pour autant que Google Maps est une moins bonne application que Waze ? Non.

Les deux applications se destinent à des usages différents.

Google Maps est plus orientée vers l’utilisation urbaine , pour trouver des transports en commun ou bien des restaurants… mais le GPS n’est qu’une fonctionnalité parmi les autres services proposés par l’application.

, pour trouver des transports en commun ou bien des restaurants… mais le GPS n’est qu’une fonctionnalité parmi les autres services proposés par l’application. Waze est une application exclusivement dédiée aux automobilistes qui cherchent une fonctionnalité GPS. Il est donc logique qu’elle sorte victorieuse face une application plus englobante.

C’est d’ailleurs probablement cette différence d’usage qui a poussé Sundar Pichai, l’actuel patron de Google, à faire coexister les deux applications au sein de la firme.