Waze contre les radars : cette fonctionnalité pourrait bien changer la donne

Waze vient de mettre à jour son application et de faciliter l’accès à certaines fonctionnalités dont les divers signalements (comme les radars, la police ou les bouchons).

Avant, lorsque l’on voulait signaler un problème à la communauté, il fallait entrer dans divers menus et donc potentiellement détourner son regard de la route durant de longues secondes (ou avoir un copilote qui, en plus de gérer la playlist musicale, s’affairait au signalement de radar).

Bien conscient de cette problématique, le GPS appartenant à Google vient tout juste d’ajouter une nouvelle touche qui vous permet de signaler tous les problèmes en un seul clic.

Waze ajoute enfin la touche que tout le monde attendait

Comme vous pourrez le constater sur les captures d’écran ci-dessous, Waze a ajouté une touche sous la forme d’un panneau de signalisation jaune avec un plus au milieu. En cliquant dessus, un menu contextuel s’ouvrira et vous permettra de signaler au choix :

Des bouchons,

La police,

Une alerte plus générale (accidents ? trous sur la chaussée ?)

Au-delà du signalement de la police et des radars, cette fonctionnalité permettra de renforcer l’aspect communautaire de l’application et de faciliter les signalements.

Un véritable avantage par rapport à Google Maps

Google Maps, l’autre GPS de Google, ne possède toujours pas d’options pour afficher et signaler les radars simplement... Waze continue donc d’accroitre son avance sur son concurrent principal et à se placer comme LA référence des applications GPS pour la voiture.

En effet, il semblerait que la firme de Mountain View distingue de plus en plus les deux applications et positionne Maps comme un GPS multifonction à destination des piétons, des cyclistes, des personnes qui cherchent des restaurants et accessoirement ceux qui possèdent des voitures, là où Waze est très axé sur les conducteurs d’automobiles.

Les gars qui signalent quand il y a la police ou un radar proche sur Waze pic.twitter.com/ddDEOzLcGk — Smahil☄️ (@smahilqlf) November 18, 2021

Alors que la fusion des équipes faisaient planer le doute d’une éventuelle suppression de Waze, les actes récents de Google semblent pointer vers la voie de la cohabitation saine des deux applications.