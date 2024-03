Waze va afficher 2 nouvelles infos importantes pour votre conduite (et votre voiture)

Waze, la célèbre application de GPS communautaire, vient d’ajouter quelques options qui prennent soin de votre voiture.

Trop hauts, trop proches d’un autre ou tout simplement mal placés : les dos d’ânes, cassis et ralentisseurs sont bien souvent illégaux…

Malheureusement, ils sont présents et viennent endommager vos amortisseurs ou, pire, frotter le dessous de votre voiture… Alors pour ne plus vous faire piéger sur la route et risquer d’abîmer votre véhicule : Waze vient d’ajouter une fonctionnalité bien pratique.

Les ralentisseurs et les virages dangereux maintenant signalés

Après avoir ajouté la signalisation rapide sur son application, Waze vous permet désormais de signaler les virages dangereux et les dos d’ânes costauds.

Rien qu’en France, il y aurait près de 180 000 ralentisseurs qui ne devraient pas être autorisés sur les routes. En effet, il ne suffit pas de vouloir poser un ralentisseur dans sa ville pour pouvoir le faire, il y a un certain nombre de règles à respecter (voir sur legifrance.gouv) comme :

La hauteur,

La longueur,

Leur position par rapport à des virages, des entrées de villes ou à d’autres dos d’ânes,

L’inclinaison de la route,

Le type de véhicule qui passe sur la route,

La vitesse prévue sur la route ou à proximité de l’emplacement souhaité.

Alors pour ne plus y laisser l’âme de votre véhicule et ne plus être surpris lorsque vous arrivez sur l’un d’entre eux, les utilisateurs de Waze peuvent les signaler en amont. Cela vous permettra soit de l’anticiper et de bien freiner en amont, soit pour les plus stressés de trouver une route alternative qui contourne le cassis problématique.

Je n'avais jamais vu ça, des "dos d'âne" à l'envers…

Waze : plus que jamais l’application GPS ultime

Fin d’année 2022, les équipes de Waze et Google Maps fusionnaient et se rassemblaient dans les mêmes locaux. Une question émergeait alors : que va-t-il advenir de l’application GPS ? Sera-t-elle absorbé par Maps pour ne faire qu’une seule grosse appli ?

Force est de constater que Google a fait le choix de conserver les deux et de définir un peu mieux les utilités de chacune des applis. Même si Maps conserve quelques fonctionnalités sommaires pour les trajets en voiture, elle incarne davantage un intérêt pour les piétons en les aidant dans la recherche de restaurant ou de l’utiliser avec l’écran verrouillé.

De son côté, Waze facilite de jour en jour la signalisation de radar et sa grande communauté active lui permet de conserver un véritable intérêt, que ce soit pour une utilisation quotidienne ou occasionnelle.