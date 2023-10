Waze : pourquoi l’app subit une vague de notes 1 étoile sur le Play Store depuis quelques jours ?

Waze s’est imposé depuis des années comme la meilleure application GPS gratuite, mais depuis quelques jours, elle subit une vague de mauvaises notes sur le Play Store : Google est-il en train de forcer une migration vers Google Maps ?

Si on se doute que tous les utilisateurs ne peuvent pas être pleinement satisfaits lorsqu’une application compte plus de 100 millions de téléchargements, il est tout de même étrange que Waze subisse de si mauvais retour depuis quelques jours.

Alors bien sûr, on continue de voir apparaître des avis dithyrambiques et la note globale de l’application culmine toujours à 4.2, mais quasiment un avis sur deux est désormais compris entre une et deux étoiles et certains pointent déjà du doigt Google qui pourrait être tenté de saborder Waze pour mettre en avant Google Maps et réellement fusionner les deux applications, mais est-ce vraiment le cas ?

Waze : une application GPS en bout de course ?

« Dans Androidauto problème d’avertissement de route fermée dans Waze. Impossible d’indiquer que la route est fermée… »

» « Je n’arrive pas à lancer d’itinéraires… »

« Si je choisis une route alternative, inutile de me proposer tous les quarts d’heure une route à péage pour gagner 2 minutes et l’application n’a pas à faire ce choix pour moi si je ne réponds pas à ces sollicitations dans les 2 s ! »

Voici quelques exemples de commentaires une étoile : on en retrouve également beaucoup d’autres qui mettent en avant des problèmes d’affichages, des bugs, des déconnexions, etc.

Évidemment, toutes les critiques adressées à l’application ne sont pas nécessairement à mettre sur le dos de Google et peuvent tout simplement être dues à une mauvaise utilisation. Cependant, les déconnexions et autres problèmes d’affichages sont de véritables problèmes liés à l’application.

Waze a peut-être un problème… oui…

Google est-il en train de pourrir Waze pour mettre en avant Google Maps ?

Pour certains, les jours de Waze sont comptés depuis que Google a racheté l’application. En effet, depuis le rachat, le service marketing de Waze a été licencié et le PDG historique a quitté le navire : les doutes sont donc permis.

Cependant, Google s’était engagé à ne pas entraver le travail de Waze et cette « fusion » ne devait servir qu’à mettre les cartes en commun et regrouper les équipes des deux applications GPS dans les mêmes bureaux.

De plus, comme nous le démontrions dans notre versus opposant les deux applications pour savoir quelle était la meilleure des deux : Google Maps et Waze ont des objectifs et des communautés bien différentes. Rien n’assurerait à Google que les utilisateurs de Waze migreraient bel et bien sur Maps et ne partirait pas chez un concurrent comme Coyote.

Il y a donc de fortes chances que cette mauvaise passe de l’application ne soit pas liée à Google, mais simplement à quelques problèmes de développement corrigeables dans une prochaine mise à jour.