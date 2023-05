D’où vient le nom Waze : la plus connue des applications GPS

Créée en 2006, Waze est une application mobile de navigation communautaire qui s’est rapidement imposée dans les habitudes routières à travers le globe. Mais savez-vous pourquoi Waze s’appelle Waze ?

Après vous avoir donné 5 astuces à utiliser sur l’application Waze, nous nous penchons sur les origines de l’application Waze – qui est sûrement la plus redoutée par les forces de l’ordre. Grâce (ou à cause) de son système de signalements en temps réel par les utilisateurs eux-mêmes, la police ou la gendarmerie chargée de contrôler la vitesse routière a perdu son temps d’avance. Toutefois, il faut aussi ajouter qu’au-delà de cet usage controversé, Waze permet aussi de partager des informations utiles sur le trafic ou encore les accidents.

Le saviez-vous ?



Waze collabore depuis plusieurs années avec les services de secours de plusieurs pays pour favoriser la venue rapide des urgences lors d’accidents routiers

Rachetée en 2013 par Google, Waze est devenue aussi populaire que Google Maps : les deux apps enregistrent respectivement 140 et 150 millions d’utilisateurs actifs. Mais parmi les usagers et contributeurs de Waze, peu savent réellement pourquoi ce nom a été choisi.

Waze voudrait dire Maze ?

Aux prémices du projet apparu en Israël en 2006, la première version s’appelait tout simplement “FreeMap” et se présentait comme une solution opensource pour signaler les radars. 2 ans plus tard, l’app devient LinqMap et ce n’est qu’en 2009 que le choix du nom “Waze” est officialisé. Mais pourquoi avoir finalement tranché pour cette appellation ?

Si certains internautes se sont amusés à comparer “Waze” avec “Maze” (« labyrinthe » en anglais) pour désigner le fait de guider les automobilistes à travers un réseau complexe de routes, l’ancien directeur marketing a expliqué sur Quora que le rapprochement était simplement une coïncidence.

Johann Molinari, ancien directeur marketing de Waze sur Quora

La réalité est en fait plus simple : les fondateurs penchaient pour le choix “Ways” (pour “chemins”) mais le nom de domaine ways.com était déjà pris. Johann Molinari précise donc “qu’un employé a suggéré d’opter plutôt pour Waze”. Un moyen de garder la même prononciation avec une écriture différente et de coller avec la mission de la start-up : aider les conducteurs à trouver leur voie (tout en évitant les embouteillages).