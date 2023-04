Les conducteurs de voitures électriques vont enfin pouvoir voyager l’esprit léger, car l’appli Waze va désormais inclure l’affichage des bornes de recharge. De quoi vous motiver à partir à l’aventure dans votre Tesla, sans craindre la panne sèche.

Les automobilistes qui roulent en tout-électrique connaissent sûrement le stress de ne pas pouvoir atteindre leur destination avant de tomber en rade. Il faut dire que l’autonomie de ces véhicules est généralement bien moins élevée que celles des modèles thermiques, sans compter le fait qu’elle puisse largement varier en fonction de différents facteurs extérieurs (température ambiante, relief, vitesse…) et que les bornes électriques sont parfois difficiles à trouver. Bref, mieux vaut croiser les doigts en espérant trouver une zone de recharge en chemin.

« Plus que 10 km d’autonomie restants »

Mais si vous faites partie de cette catégorie de conducteurs, l’appli Waze devrait sans doute vous faciliter la vie car elle a récemment dévoilé une toute nouvelle fonctionnalité qui permet de localiser les bornes les plus proches. Alors que faut-il en attendre exactement ? Et surtout, est-elle véritablement au point après les tâtonnements des anciens essais ? On vous explique tout.

Waze à la rescousse des conducteurs de voitures électriques

Un affichage enfin permanent des bornes de recharge

Waze nous avait déjà laissé un avant-goût de son projet d’affichage des stations pour véhicules électriques en 2021, dans le cadre d’un partenariat avec Volkswagen (disponible uniquement aux États-Unis). Mais il faut dire que ce service avait quelque peu laissé les utilisateurs sur leur faim – il n’aura finalement duré que quelques semaines avant la disparition totale des bornes sur l’appli. Bien trop court pour avoir le temps de le tester sur plusieurs longs trajets, grâce à l’outil de planification d’itinéraire…

2 ans après, Waze fait demi-tour et décide d’inclure à nouveau cette option destinée aux voitures électriques. Mais cette fois-ci, de manière permanente. De quoi la remettre dans le droit chemin pour séduire les automobilistes, qui pourraient être tentés de se tourner vers la concurrence.

Les bornes de recharge électriques débarquent enfin dans le catalogue Waze, après une attente interminable (© Waze)

Édition de carte participative : la fin des informations erronées ?

Mais la grande nouveauté de cette version définitive concerne surtout l’édition de carte participative, qui devrait permettre de remédier aux erreurs de guidage de l’appli. Du moins, si l’on en croit les propos des développeurs…

« Grâce aux éditeurs de cartes locaux de notre communauté Waze, les données EV sont examinées et mises à jour en temps réel pour fournir les informations les plus précises et les plus complètes à la carte. » Communiqué de Waze

Toutes les stations de recharge vont être passées au crible sur Waze (et gare aux intrus)

En effet, la version de 2021 avait quelque peu fait grincer des dents certains automobilistes, qui se voyaient parfois guidés vers des bornes hors service ou incompatibles avec leur véhicule, et même vers de simples stations-essence. Espérons donc que la mise à contribution de la communauté Waze puisse redresser la barre, en permettant à l’appli de fournir des informations fiables et cohérentes à ses utilisateurs.

On sait aussi qu’il sera possible de configurer Waze en précisant le type de prise compatible avec votre véhicule. De quoi éviter des détours inutiles aux automobilistes pressés.

100 000 !



C’est le nombre de points de recharge publics qui seront disponibles en France, au cours de l’année 2023. Soit 10 fois plus que les stations-service actives que l’on comptait dans l’Hexagone en 2022 (environ 9 900).

La concurrence se fait pressante dans le rétroviseur

Cannibalisation de Google Maps, arrivée de nouveaux acteurs sur le marché…

Waze ne peut plus se permettre de se reposer sur ses lauriers, car les rivaux se font aujourd’hui de plus en plus nombreux sur sa route. Entre PlugShare, Chargeway ou encore A Better Route Planner, on peut dire que les conducteurs de voitures électriques ont tout le loisir d’aller voir ailleurs pour planifier leurs prochains voyages.

Dans le même temps, l’appli au petit fantôme est loin de faire figure de précurseur en ce qui concerne l’affichage des bornes de recharge. En effet, Google Maps indique d’ores et déjà de nombreuses informations sur les stations pour voitures électriques : on peut notamment connaître leur compatibilité, et savoir si elles sont en cours d’utilisation. Et quand on sait que de nombreux véhicules actuels proposent cette appli de GPS directement sur leur tableau de bord, on imagine assez aisément qu’elle puisse faire de l’ombre à Waze. Bien que cette dernière soit, elle aussi, la propriété de Google.

L’union fait la force (ou pas)

Un bon coup de boost pour se relancer dans le secteur

Il était donc grand temps de mettre le turbo pour rester sur le devant de la scène, et l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité tombe véritablement à pic pour la célèbre appli de guidage. D’après Waze, elle sera d’ailleurs « déployée dans le monde entier au cours des prochaines semaines ». On a hâte de pouvoir enfin tester cela !