MAJ Waze : cette nouvelle fonctionnalité changera votre itinéraire pour votre sécurité

Avant de vous aventurer sur une route inconnue, vous pourrez désormais connaître l’historique de ses accidents grâce à cette nouveauté sur l’appli Waze.

Lorsque l’on planifie son itinéraire en voiture, on s’intéresse surtout à la distance, au trafic et au prix des péages. Mais à partir de maintenant, on pourra aussi contourner les voies les plus accidentogènes grâce à l’application mobile Waze, qui vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité d’historique des accidents. On vous explique tout.

Un aperçu clair des accidents fréquents sur Waze

Sur la route, mieux vaut prévenir que guérir. Et ça, Waze l’a bien compris puisque l’appli de navigation vient de lancer une fonctionnalité qui alerte les automobilistes sur les tronçons les plus dangereux.

Lorsque vous emprunterez une voie particulièrement accidentogène, vous verrez donc apparaître une petite notification avec « l’historique des accidents » sur la route en question. Difficile de faire plus dissuasif quand certains conducteurs veulent jouer les pilotes sur la chaussée.

C’est le pourcentage d’accidents mortels causés par la fatigue, l’utilisation d’un smartphone au volant ou la vitesse excessive en 2022 (d’après l’Association des Sociétés Françaises d’Autoroutes).

Cette nouvelle fonctionnalité a donc pour but d’assurer la sécurité des automobilistes qui vont forcément redoubler de vigilance, mais aussi d’améliorer l’expérience de conduite en leur proposant les itinéraires les plus sûrs possibles. Et nul doute que ce sera d’une aide précieuse aux conducteurs cet hiver, notamment pour contourner les zones les plus verglacées.

Pour proposer un historique des accidents en temps réel, l’appli Waze se base – comme toujours – sur les signalements de sa communauté, mais aussi sur l’intelligence artificielle qui pourra analyser divers facteurs (taille de la route, vitesse maximale autorisée, fréquentation) pour identifier les tronçons à risque. Seules exceptions à la règle : les routes que vous empruntez régulièrement, car cette fonctionnalité vise surtout à accroître la prudence des automobilistes sur les itinéraires qui leur sont inconnus.

Si vous souhaitez activer l’alerte aux accidents fréquents sur Waze, il vous suffira de suivre les étapes suivantes :

Tout d’abord, allez dans les Paramètres , puis Alertes et signalements / Signalements .

, puis / . Cochez ensuite l’option Accidents fréquents, et le tour est joué.

La sécurité : une priorité pour Waze depuis plusieurs années

Au-delà de son simple usage « fonctionnel » pour la plupart des automobilistes Waze vise surtout à vous éviter bien des ennuis lorsque vous prenez le volant.

On se souvient notamment que Waze a rapidement pris les devants sur ses concurrents grâce au signalement des accidents en temps réel. Une fonctionnalité rendue possible grâce à sa communauté interactive, et qui fait toujours son succès à l’heure actuelle puisqu’elle sert aussi bien aux automobilistes qu’aux services de secours.