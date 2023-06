Waze licencie des employés après la fusion avec Google : le début de la fin pour l’application GPS ?

Après avoir intégré les équipes de Google Géo en fin d’année 2022, Waze qui ne devait subir aucun licenciement, va finalement devoir renvoyer certains employés. Doit-on s’attendre à une suppression pure et simple de l’application GPS dans les mois à venir ?

« Être 20% plus productif » tel était l’objectif de Sundar Pichai – PDG d’Alphabet lors de la fusion entre Google Maps et Waze. À l’époque, aucun poste ne devait être supprimé et aucune application ne devait prendre le pas sur l’autre. Pourtant, c’est à travers un mail de Chris Phillips – en charge de la section Google Géo – que l’on apprend un changement de stratégie majeur qui résultera inévitablement à des licenciements… Waze risque-t-il de disparaitre ?

Une fusion totale de Waze et Google… au niveau des publicités

Lorsque vous roulez avec l’application Waze ouverte, vous avez sûrement déjà vu passer des publicités. Que ce soit pour un restaurant à 5 minutes de votre position ou pour la station essence la plus proche : l’application de GPS communautaire vous envoyait parfois des publicités ciblées.

Pour ce faire, Waze utilisait Waze Ads : son service de monétisation publicitaire mais ce temps-là est désormais révolu :

« Nous avons décidé de confier la monétisation des annonces de Waze à la Global Business Organization (GBO), à l’instar de Google Maps. » Chris Phillips

La conséquence directe est que Waze va devoir licencier certains employés, notamment dans les secteurs du marketing, de la vente et de l’analyse…

Quel avenir pour l’application Waze ?

Google va-t-il supprimer Waze et tenter d’orienter tous les utilisateurs sur Google Maps ? Pour le moment : non.

« [ndlr. la société] reste profondément engagée à développer la marque unique de Waze, son application bien-aimée et sa communauté florissante de bénévoles et d’utilisateurs » Chris Phillips

Bien sûr, on pourrait douter des propos de Chris Phillips : après tout, Waze n’était censé renvoyer personne et 6 mois plus tard, Google fusionne les services de monétisation publicitaire – entrainant une vague de licenciement…

Toutefois, il convient de rappeler qu’il s’agirait là d’une manœuvre risquée. En effet, Waze possède plus de 140 millions d’utilisateurs mensuels et espérer tous les déplacer vers Google Maps pourrait également offrir une masse d’utilisateurs à des applications concurrentes.

Il y a donc peu de chances que Google supprime définitivement Waze.