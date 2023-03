Waze : les 5 astuces méconnues qui vont changer votre vie et vos itinéraires !

Waze guide des millions d’utilisateurs dans leurs itinéraires routiers, vous en faites partie ? Savez-vous réellement vous en servir ? On vous délivre 5 astuces généralement méconnues pour configurer au mieux votre voyage.

147 millions d’utilisateurs dans le monde et un peu plus de 17 millions en France ! L’application Waze rend service à de nombreux conducteurs à travers le monde et permet d’arriver à la bonne destination sans se perdre en chemin. Pourtant, certains utilisateurs ne vont pas beaucoup plus loin que l’entrée d’adresse et la configuration du trajet rapide… Si cette manière de faire suffit largement pour une utilisation quotidienne, on vous dévoile ici quelques astuces qui pourraient vous aider à améliorer votre périple routier.

Activez la carte en hors connexion

Vous pouvez profiter de la carte Waze même sans connexion. Pour cela, il suffit de charger au moins une fois le trajet depuis votre localisation vers l’endroit où vous désirez. Comme les trajets Waze se sauvegardent automatiquement dans un cache, vous pourrez y accéder même hors connexion et lancer votre trajet.

Très pratique si vous habitez dans une zone blanche, cette technique n’est pas spécialement recommandée si vous disposez d’une connexion stable durant votre trajet. Certes, en faisant cette manipulation, vous ne consommerez pas votre crédit internet mais vous vous priverez des informations trafic, des limitations de vitesse, des alertes radars et de l’évolution de votre horaire d’arrivée…

Il faut également souligner que même si vous ne possédez qu’un faible crédit internet sur votre smartphone, Waze ne puisera pas énormément dedans… On parle ici d’environ 0,5 MB/heure. À titre de comparaison, une vidéo YouTube en 480p consomme 450MB/heure !

Ne soyez jamais perdu au milieu de nulle part !

Changez la voix de votre navigateur

Vous pouvez changer la voix initiale de Waze dans les paramètres. Certaines voix sont déjà préenregistrées comme Mireille qui vous offrira son plus bel accent (non) du sud en ponctuant ses phrases de « Bonne mère » ou de « Oh fais pas le mariole ». Vous retrouverez également une voix de Master Chef, un DJ des 70’s, un zombie ainsi qu’un chien et un chat dans les voix de base. Notez que seule Vanessa, la voix de base, vous indiquera les noms de rues.

À noter que SuperFlame (un YouTubeur imitateur) avait imité des acteurs et personnages de fiction pour égayer votre trajet. Vous y retrouverez Homer Simpson, Morgan Freeman, Eddy Murphy ou encore Julien Lepers.

Pour changer, vous pourrez simplement vous rendre dans les paramètres « voix et sons » et changer la voix de l’assitant vocal.

C’est rigolo mais pas sûr de rouler tous les jours au son des « Oui oui oui ! Ouais Ouais Ouais ! »

Paramétrez au mieux son trajet

Ce conseil peut sembler basique, mais bien des fonctions sont pratiques lorsque l’on programme un long voyage. Par exemple, dans les paramètres de navigation, vous pouvez configurer votre vignette Crit’Air pour ne jamais entrer dans une zone qui vous est interdite.

Non actif sur le paramétrage de base, vous pouvez activer une alerte lors des excès de vitesse. Pour cela, il suffira de vous rendre dans les paramètres « Alertes et signalements » de cliquer sur « compteur de vitesse » puis d’activer l’alerte.

Enfin, vous pourrez planifier des trajets en synchronisant votre calendrier avec l’application GPS. Waze pourra alors vous envoyer des rappels 10 minutes avant.

Activez votre musique dans l’application

Toujours dans les paramètres, vous aurez la possibilité de lier votre compte Spotify, Deezer ou Amazon Music (pour les plus courageux d’entre vous) à Waze. Le principal avantage pour certains est également l’inconvénient majeur pour d’autres…

La musique est constamment coupée par les multiples alertes. Tout dépend donc de votre intérêt pour la musique :

Si la musique est avant tout un fond sonore pour votre trajet et les alertes routières sont ce qui vous intéresse le plus : alors cette fonctionnalité est probablement ce qu’il vous faut.

: alors cette fonctionnalité est probablement ce qu’il vous faut. Si vous écoutez attentivement votre playlist (quitte à chanter seul au volant) alors, vous risquez de détester cette option qui cassera l’ambiance sans arrêt…

Quand t’es tout seul à utiliser Amazon Music

Changez les visuels de votre application

On le met en dernier, car il est vraiment gadget, mais si vous êtes lassés de voir le même affichage en boucle sur application : sachez que vous pouvez modifier la carte et le véhicule.

Il faudra alors se rendre dans « Affichage de la carte » et regarder les différentes options.