Comment optimiser vos trajets sur Waze avec 6 astuces incontournables ?

Chaque année, des millions de personnes utilisent Waze pour leurs trajets quotidiens. Mais vous pourriez tout aussi bien vous en servir pour optimiser vos trajets pour les vacances d’hiver : c’est pourquoi on vous donne quelques conseils ici.

Comment être sûr de maitriser son trajet de bout en bout ? Que ce soit pour éviter les péages ou ne plus se faire piéger par les radars, les raisons de vouloir optimiser son utilisation de Waze peuvent être nombreuses.

Nous en avons passé en revue plusieurs allants du simple ajout cosmétique à la fonctionnalité essentielle et les avons listées ici pour vous juste avant votre départ au ski.

1. Activez la carte en hors connexion

Utilisez la carte Waze hors ligne en préchargeant votre itinéraire (il suffit de charger au moins une fois le trajet sur votre app). Comme les trajets Waze se sauvegardent automatiquement dans un cache, vous pourrez y accéder même hors connexion et lancer votre trajet.

Très pratique si vous habitez dans une zone blanche, cette technique n’est pas spécialement recommandée si vous disposez d’une connexion stable durant votre trajet. Certes, en faisant cette manipulation, vous ne consommerez pas votre crédit internet mais vous vous priverez des informations trafic, des limitations de vitesse, des alertes radars et de l’évolution de votre horaire d’arrivée…

Il faut également souligner que même si vous ne possédez qu’un faible crédit internet sur votre smartphone, Waze ne puisera pas énormément dedans… On parle ici d’environ 0,5 MB/heure. À titre de comparaison, une vidéo YouTube en 480p consomme 450 MB/heure !

Ne soyez jamais perdu au milieu de nulle part !

2. Changez la voix de votre copilote

Vous pouvez changer la voix initiale de votre copilote de conduite Waze dans les paramètres. Certaines voix sont déjà préenregistrées comme Mireille qui vous offrira son plus bel accent (non) du sud en ponctuant ses phrases de « Bonne mère » ou de « Oh fais pas le mariole ». Vous retrouverez également une voix de Master Chef, un DJ des 70’s, un zombie ainsi qu’un chien et un chat dans les voix de base. Notez que seule Vanessa, la voix de base, vous indiquera les noms de rues.

À noter que SuperFlame (un YouTubeur imitateur) avait imité des acteurs et personnages de fiction pour égayer votre trajet. Vous y retrouverez Homer Simpson, Morgan Freeman, Eddy Murphy ou encore Julien Lepers.

Pour changer, vous pourrez simplement vous rendre dans les paramètres « voix et sons » et changer la voix de l’assistant vocal.

C’est rigolo mais pas sûr de rouler tous les jours au son des « Oui oui oui ! Ouais Ouais Ouais ! »

3. Paramétrez au mieux son trajet

Ce conseil peut sembler basique, mais bien des fonctions sont pratiques lorsque l’on programme un long voyage. Par exemple, dans les paramètres de navigation, vous pouvez configurer votre vignette Crit’Air pour ne jamais entrer dans une zone qui vous est interdite.

Non actif sur le paramétrage de base, vous pouvez activer une alerte lors des excès de vitesse. Pour cela, il suffira de vous rendre dans les paramètres « Alertes et signalements » de cliquer sur « compteur de vitesse » puis d’activer l’alerte.

Enfin, vous pourrez planifier des trajets en synchronisant votre calendrier avec l’application GPS. Waze pourra alors vous envoyer des rappels 10 minutes avant.

Insupportables ces motards qui se cachent pour les contrôles de vitesse. 😡



Si vous êtes sur les routes de la #charentemaritime, ralentissez pour trouver nos 4 camarades et signalez les sur Waze ! #RoutePlusSure pic.twitter.com/NHhHi3TXWd — Gendarmerie de la Charente-Maritime (@Gendarmerie_017) November 26, 2022 Bien paramétrer son compte, c’est aussi être sûr de ne pas dépasser les vitesses légales

4. Activez votre musique dans l’application

Toujours dans les paramètres, vous aurez la possibilité de lier votre compte Spotify, Deezer ou Amazon Music (pour les plus courageux d’entre vous) à Waze. Le principal avantage pour certains est également l’inconvénient majeur pour d’autres…

La musique est constamment coupée par les multiples alertes. Tout dépend donc de votre intérêt pour la musique :

Si la musique est avant tout un fond sonore pour votre trajet et les alertes routières sont ce qui vous intéresse le plus : alors cette fonctionnalité est probablement ce qu’il vous faut.

: alors cette fonctionnalité est probablement ce qu’il vous faut. Si vous écoutez attentivement votre playlist (quitte à chanter seul au volant) alors, vous risquez de détester cette option qui cassera l’ambiance sans arrêt…

Quand t’es tout seul à utiliser Amazon Music

5. Changez les visuels de votre application

On le met en dernier, car il est vraiment gadget, mais si vous êtes lassés de voir le même affichage en boucle sur application : sachez que vous pouvez modifier la carte et le véhicule.

Il faudra alors se rendre dans « Affichage de la carte » et regarder les différentes options.

Pour la carte : vous pourrez changer son visuel dans l’onglet « Type » et le passer en « Les éditeurs de carte » qui ajoute notamment plusieurs couleurs sur les routes. Vous pourrez également choisir entre une carte 3D et une carte 2D.

: vous pourrez changer son visuel dans l’onglet « Type » et le passer en « Les éditeurs de carte » qui ajoute notamment plusieurs couleurs sur les routes. Vous pourrez également choisir entre une carte 3D et une carte 2D. Pour les véhicules : il suffira de cliquer sur « Icône de véhicule » et de choisir parmi les nombreux véhicules proposés.

6. Utilisez Waze pour trouver les stations-service les moins chères

Waze n’est pas seulement utile pour naviguer sur la route, mais aussi pour économiser de l’argent sur l’essence. L’application dispose en effet d’une fonctionnalité qui vous permet de trouver les stations-service à proximité, ainsi que leurs prix actuels pour différents types de carburant. Cela vous permet de comparer les prix et de choisir la station-service la moins chère sur votre itinéraire.

Pour utiliser cette fonctionnalité, cliquez sur l’icône de la loupe dans le coin inférieur gauche de l’écran, puis sur l’icône de la pompe à essence. Waze affichera une liste de stations-service à proximité, ainsi que leurs prix pour l’essence et le diesel. Vous pouvez également configurer Waze pour mettre en avant vos marques de stations-service préférées et votre essence préférée dans les paramètres de l’application.

En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez non seulement économiser de l’argent sur le carburant, mais aussi planifier efficacement vos arrêts pour faire le plein lors de longs trajets.