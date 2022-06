Vous voulez télécharger des films, des séries ou encore des documentaires ? Internet compte de très nombreux sites qui peuvent vous permettre de trouver le contenu que vous cherchez. Dans le lot, Wawacity fait désormais partie des références. Tour d’horizon d’un site très connu sur le web.

Wawacity est confronté à différents problèmes, comme de nombreux autres sites qui se dédient au téléchargement illégal ou au streaming de contenus protégés par le droit d’auteur à la lutte des ayants-droits. Il change donc régulièrement d’adresse. Dans cet article, vous trouverez la réponse à la question : « comment accéder gratuitement à Wawacity en 2022 ? » Suivez le guide.

C’est quoi WawaCity ?

Pour vous permettre de comprendre l’importance du site Wawacity sur Internet, il faut s’intéresser aux dates. C’est en 2005 que le site a été lancé. Soit un an avant l’ouverture mondiale de… Facebook. Cela permet de situer aussi la longévité de ce site.

WawaCity est un annuaire de liens de téléchargement direct. Qu’est-ce que cela signifie ? Il permet à des internautes qui veulent accéder gratuitement à du contenu pour le télécharger ou le regarder en streaming de trouver ce qu’ils cherchent. La plupart des contenus qui y sont proposés sont protégés par le droit d’auteur et demanderaient donc que les internautes souscrivent un abonnement ou achètent un DVD pour pouvoir y accéder pour ne pas tomber sous le coup de la loi Hadopi.

Le fonctionnement de Wawacity est particulièrement simple, notamment pour ceux qui connaissent Zone Téléchargement ou ses équivalents. C’est un site qui fonctionne sur la base du téléchargement direct, par opposition aux torrents. Concrètement, en cliquant sur un lien, vous pouvez directement télécharger sur votre ordinateur ou visionner en streaming une série, un film ou encore un documentaire.

Quand vous êtes sur la page d’accueil de WawaCity, on trouve un système très classique. Au centre, certaines des dernières exclusivités, la proposition de télécharger des films, séries, des jeux, des musiques, des ebooks ou encore des animés gratuitement en quelques instants. La colonne de gauche, vous permet d’affiner votre recherche, selon la langue ou encore la qualité du contenu.

Il vous suffit ensuite de rentrer dans un contenu. Descendez dans la page et sélectionner dans « regarder en streaming » ou « télécharger ». Sélectionnez l’épisode de votre choix s’il s’agit d’une série et prenez un lien. La page sur laquelle vous êtes, donne aussi des informations sur votre contenu : acteurs, réalisateurs, saisons, format, année de sortie, genres…. Enfin, vous pouvez aussi sélectionner d’autres langues ou niveau de qualité selon votre préférence.

L’ensemble est très intuitif et surtout gratuit. La quantité de publicité affichée est aussi plutôt raisonnable pour ce genre de site. Si on vous demande de vous inscrire ou encore de sortir la carte bancaire, soit il s’agit d’une arnaque, soit vous n’êtes pas sur le bon site. N’oubliez jamais de faire preuve de beaucoup de prudence.

C’est légal WawaCity ?

Si vous vous posez cette question, c’est sans doute déjà une bonne indication sur la réponse. Non, WawaCity n’est pas un site légal. Il propose aux utilisateurs du contenu protégé par le droit d’auteur, le tout gratuitement, ce qui est interdit. Si tous les contenus ne sont pas obligatoirement protégés par le droit d’auteur, la plateforme est bien dans le viseur des autorités et des ayants droits et notamment de la loi ARCOM. Pour vous protéger lors de sa consultation, le mieux est donc d’avoir recours à un VPN.

Selon une étude réalisée par la HADOPI en 2015, Wawacity était le 3e forum agrégateur de liens en France d’un point de vue des visiteurs uniques et du nombre de pages vues. On y apprenait aussi alors que 80% des liens du site sont fournis par seulement 10 comptes ! Une chose est sûre, nous ne pouvons pas vous encourager à consulter ou utiliser des plateformes comme Wawacity si vous souhaitez voir les derniers films ou série à la mode.

Quelle est l’adresse officielle de WawaCity en 2022 ?

Puisque le site n’a pas vraiment une odeur de sainteté auprès des autorités, il est régulièrement forcé de changer d’adresse web pour rester accessible en ligne aux internautes. Ces derniers mois, il a été disponible avec l’adresse WawCity.ninja, Wawacity.bz ou encore Wawacity.ec. Mais aucune de ces adresses ne fonctionnent à l’heure actuelle.

Alors quelle est en 2022 la bonne URL pour vous connecter gratuitement à Wawacity ? Alors que nous écrivons ces lignes, il faut aller sur wawacity.blue. Cet article sera régulièrement mis à jour avec la bonne adresse web. N’hésitez donc pas à revenir si ce lien ne semble plus fonctionner. A noter que Wawacity met aussi régulièrement en place des redirections automatiques vers sa nouvelle adresse.

Utiliser un VPN ou un proxy pour accéder à WawaCity

Si vous ne pouvez pas vous connecter à Wawacity avec l’adresse que nous vous avons donné plus haut, c’est surement que votre fournisseur d’accès à Internet en a bloqué l’accès en raison d’une décision de justice. Comment faire dans ce cas ? La meilleure solution est d’avoir recours à un proxy ou un VPN pour vous connecter.

A la différence du peer-to-peer, le téléchargement direct ne rend pas visible votre adresse IP. Il est donc plus difficile de vous tracer. Mais un VPN permet aussi de garantir votre anonymat sur la Toile. Votre identité sera masquée et votre protection sera beaucoup plus importante. Cela vous permet aussi de contourner les blocages qui peuvent être mis en place par les autorités et ainsi de continuer à accéder à Wawacity et d’autres sites de ce type.

5 meilleures alternatives à WawaCity

Si Wawacity n’est pas accessible ou que vous n’y avez pas trouvé le contenu qui vous plaît, de nombreux autres sites ou applications peuvent vous fournir des alternatives intéressantes. Il faut tout d’abord envisager l’offre légale. Ainsi, Netflix, OCS, Disney+ ou encore Amazon Prime Video offrent désormais de très importants catalogues à des tarifs qui restent plutôt raisonnables.

Mais parfois, c’est insuffisant. Une partie de l’offre culturelle peut ainsi être indisponible dans l’Hexagone ou bien hors de portée d’un point de vue financière. Si c’est le cas et que vous cherchez alors une alternative à Wawacity, plusieurs autres sites de téléchargement ou de streaming sont disponibles sur Internet. Malgré la fermeture de Zone Téléchargement, on peut trouver d’autres sites de streaming tel que Extreme-Down qui est très populaire en France en proposant des contenus en 4K.

