Wave e-550 : le e-bateau doté d’un nouveau moteur électrique surpuissant

La marque de bateau Magonis a présenté, via un communiqué de presse, son nouveau moteur électrique d’une puissance de 30kW. Il est déjà installé sur son modèle phare, le Wave e-550, et disponible en précommande pour l’été prochain.

Magonis est un constructeur italien de bateaux spécialisé dans les Tenders de luxe 100% électrique (type de Superyacht avec moins d’une dizaine de places). Elle lançait en 2017 son premier modèle, le Wave e-550. Il était doté d’un moteur électrique de croisière pouvant atteindre 10kW, équivalent à un moteur de 20CV. Après des débuts réussis, Magonis s’est décidé à monter en grade et propose désormais un nouveau moteur, le Mag Power, qui triple la puissance du précédent.

Le Mag Power, un moteur électrique de 30kW pouvant atteindre 22 nœuds

La marque italienne se diversifie donc en proposant une nouvelle motorisation à son Tender électrique. Le Mag Power possède une puissance de 30kW, soit l’équivalent d’un moteur à combustion de plus de 40CV. Il permet d’atteindre une vitesse de 22 nœuds, soit une pointe à plus de 40 km/h ! C’est donc le bateau rêvé pour naviguer sur la côte d’azur à bord d’un tender de luxe. Puisque oui, le Wave e-550, en plus de sa motorisation, est doté de sièges en cuir, d’un iPad pro en guise de tableau de bord, de 2 haut-parleurs Fusion Signature de 120 W… Avec cette fiche technique alléchante, il semble capable de détrôner les yachts thermiques de luxe. En réalité, pas si sûr !

Le constructeur a annoncé l’autonomie, et on tombe des nues. En effet, le Wave e-550 peut tenir pendant 10h ! Sur le papier, impossible de mieux faire. Mais, on est très vite déçu quand on se penche sur les détails : cette autonomie n’est atteinte qu’à une vitesse constante de 3 nœuds . Dans des conditions de navigation « normales », le bateau ne va pas plus loin que 2h30. Ce n’est pas si mal, mais loin des annonces du constructeur. On peut quand même se redonner le sourire avec l’intégration sur le bateau d’une réserve de 18% pour assurer un retour vers les côtes en cas de manque d’autonomie. Saluons le geste !

Avec ces caractéristiques, on est aussi en droit de se poser la question de l’intérêt d’acheter ce genre de bateau plutôt qu’un thermique ? Est-ce une lubie de milliardaire pseudo-écolo ? Quand on y réfléchit, on se rend compte que l’avantage principal qui pousse à acheter un bateau électrique est qu’il est silencieux. On ne boude pas son plaisir à naviguer à 40km/h sans le moindre bruit, où seuls les clapotis se font entendre sur la coque. Et en plus du point de vue écologie et pollution sonore, ce type de bateau permet d’accéder à des endroits (criques, côtes) interdits aux bateaux classiques. Des arguments qui pourraient faire pencher la balance. Reste que payer la bagatelle de 68 000€ (sans les options), ça fait quand même réfléchir !