Regardez des vidéos YouTube sur votre Apple Watch grâce à WatchTube

En reprenant les fonctionnalités qui vous sont essentielles, l’Apple Watch tente de se substituer à votre iPhone. Aujourd’hui, on vous présente WatchTube, une application qui vous permet de visionner vos vidéos YouTube directement sur votre montre connectée.

Afin de conserver son titre de meilleure montre connectée du marché, l’Apple Watch ne cesse de se diversifier. Entre l’arrivée de nouvelles fonctionnalités sur WatchOS 9 et celle de WatchTube sur nos cadrans, on ne sait plus où donner de la tête. Vous l’aurez peut être compris à son nom, mais grâce à cette application, vous pourrez visionner vos vidéos YouTube directement sur votre Apple Watch. Bien que cette fonctionnalité soit très gadget, elle n’en reste pas moins un atout notable pour la marque à la pomme et sa course à la popularité.

WatchTube : une interface simplifiée et adaptée à sa montre

Disponible sur l’App Store, il vous suffit de télécharger l’application WatchTube sur votre Apple Wach et d’y relier vos écouteurs Bluetooth pour pouvoir en profiter. Si aucune configuration est nécessaire lors de l’installation, c’est tout simplement car l’interface de l’application est étonnamment bien pensée. Lors de l’ouverture, vous vous trouverez face à quatre sections différentes : accueil, recherche, bibliothèque et paramètres.

Comme sur sa version mobile ou web, la page d’accueil vous propose les vidéos tendance du moment. Si cela ne vous convient pas, vous avez la possibilité de choisir une catégorie spécifique à afficher en vous rendant dans vos paramètres. Vos recherches peuvent d’ailleurs être faites à l’aide du clavier numérique ou par l’intermédiaire du micro. La catégorie bibliothèque permet quant à elle de retrouver les vidéos que vous avez envoyés dans « à regarder plus tard ».

Le saviez-vous ? L’application WatchTube n’est pas synchronisée avec votre compte YouTube. Ainsi les vidéos que vous placez dans votre bibliothèque ne sont pas disponibles sur votre ordinateur ou votre smartphone.

Les limites de WatchTube sur Apple Watch

Bien que l’application WatchTube ait su synthétiser les fonctionnalités essentielles de l’application, on doute qu’elle puisse remplacer YouTube dans sa version mobile. La prise en charge des sous-titres et l’adaptation de leurs tailles sont certes un point positif, mais ne sont pas suffisantes pour faire oublier la taille de l’écran.

Contraignante dans son usage quotidien, cette application risque, en plus de vous donner une migraine ophtalmique, de favoriser l’apparition de torticolis. À force de garder les yeux river sur sa montre, on finit par en avoir le cou bloqué. En dépit de tous ces petits aspects négatifs, WatchTube reste une innovation ingénieuse, qui nous laisse rêveurs sur les futures fonctionnalités de l’Apple Glass.

don't mind me, just watching youtube on my wrist pic.twitter.com/BfiOLjrsIY — WatchTube (@WatchTubeTeam) May 24, 2022