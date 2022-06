WatchOS 9 : les 5 meilleurs nouveautés pour l’Apple Watch

Apple a dévoilé le 6 Juin 2022 la dernière version du système d’exploitation dédié à l’Apple Watch. Entre l’apparition de nouveaux cadrans et des fonctionnalités améliorées, nous faisons le point sur les nouveauté qu’apporte WatchOS 9.

C’est lors de l’ouverture de la WWDC 2022, une conférence dédiée aux développeurs du monde entier qu’Apple a présenté les nouvelles mises à jours de l’écosystème de la marque. Avec le futur WatchOS 9, l’Apple Watch n’est pas en reste puisqu’elle bénéficie de nouvelles fonctionnalités tant esthétiques que pratiques pour lui permettre de rester une référence incontestable du marché des montres connectées.

Nous avons sélectionné pour vous les 5 nouveautés les plus importantes de WatchOS 9 pour l’Apple Watch.

1 – De nouveaux cadrans interactifs

La mise à jour de WatchOS signe le retour du cadran Astronomie dans une version entièrement revisitée. Si vous aimez la fantaisie, vous adorerez le nouveau cadran Récréation signé de l’artiste Joi Fulton. Enfin le cadran Mégalopole de style plus classique et le cadran Lunaire complètent la nouvelle collection visuelle de l’Apple Watch.

Le cadran Lunaire de WatchOS 9 fait la part belle au calendrier lunaire

De manière plus classique, les anciens cadrans ont été mis au gout du jour avec notamment la version Portrait qui fait apparaitre une profondeur de champs sur les photos pour apporter du dynamise à l’image.

2 – L’application Exercice reçoit de nouvelles fonctionnalités pour les sportifs

Exercice, l’une des applications les plus populaires de l’Apple Watch voit ses fonctionnalités améliorées avec par exemple la possibilité de changer les données affichées à l’écran d’une simple rotation de la couronne. Vous pourrez également créer des entrainements personnalisés pour faciliter la mise en place d’exercices de type fractionné en intégrant des intervalles de travail et de repos.

Amateurs de triathlon, l’Apple Watch détectera vos changements d’activité grâce aux différents capteurs pour garantir un suivi optimal de vos performances. Enfin pour les coureurs, de nouvelles fonctions et données ont été intégrées pour vous aider à optimiser votre foulée et gagner en performance.

3 – Une analyse du sommeil encore plus précise

Si les précédentes moutures de WatchOS permettaient déjà un suivi personnalisé pour aider les utilisateurs à améliorer la qualité de leur sommeil, Apple va cette fois encore plus loin en introduisant pour la première fois l’analyse des différentes phases de sommeil. Grâce à l’accéléromètre et au capteur de fréquence cardiaque, l’Apple Watch saura désormais détecter vos phases de sommeil paradoxal et de sommeil profond.

WatchOS 9 promet une analyse encore plus précise du sommeil

4 – L’historique de fibrillation auriculaire pour un suivi santé efficace

Si l’Apple Watch pouvait déjà détecter la fibrillation auriculaire, Apple propose désormais un historique journalier permettant une estimation de la fréquence à laquelle apparaissent ces troubles du rythme cardiaque. Cette fonctionnalité approuvée par la FDA, l’agence américaine du médicament pourrait aider les utilisateurs à mieux comprendre notamment les facteurs liés au mode de vie qui influeraient sur leur fibrillation auriculaire. Cet historique pouvant être téléchargé en PDF permettra aux utilisateurs d’apporter des éléments lors des différentes consultations d’ordre médical.

5 – Traitements, une application dédiée au suivi de la prise de médicaments

Avec pour but de faire de l’Apple Watch un véritable outil santé, Apple a développé une nouvelle application dédiée à sa smartwatch permettant aux utilisateurs d’organiser et de faciliter leur prise de médicaments, de vitamines et de compléments alimentaires. En configurant les horaires, les doses et les rappels, Apple permet aux utilisateurs de suivre de manière rapide et discrète leur prise de médicaments.

