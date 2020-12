watchOS 7, le nouveau système d’opération des montres connectées d’Apple s’est dévoilé peu à peu au cours du mois de septembre. On fait le point sur les informations disponibles et ce à quoi il faut vous attendre.

C’est le 15 septembre dernier que watchOS 7, la nouvelle version de l’OS des wearables d’Apple a officiellement été dévoilée au grand public. Si certains ont déjà pu en profiter en bêta au mois d’août, la surprise a tout de même été complète pour de nombreux utilisateurs. On fait le point sur toutes les informations qui sont déjà disponibles sur ce nouveau système d’opération pour les montres connectées de la marque à la pomme.

Quelle Apple Watch pourra bénéficier de watchOS 7 ?

C’est bien là que se trouve la première question essentielle. Bonne nouvelle, la configuration demandée pour passer au watchOS 7 n’est pas « si » exigeante. Si vous avez au moins un iPhone 6S avec iOS 14, vous pourrez alors en bénéficier. Mais, toutes les fonctionnalités ne seront pas forcément disponibles.

Au moins cinq modèles différents d’Apple Watch pourront ensuite recevoir la mise à jour vers watchOS 7. Il s’agit de l’Apple Watch Series 3, de l’Apple Watch Series 4, de l’Apple Watch Series 5 et aussi des deux nouveaux modèles de la marque à la pomme. L’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE, sorties le 18 septembre, sont bien entendu aussi compatibles d’un point de vue matériel.

Entraînez-vous avec watchOS 7

Parmi les nouvelles activités sportives qui sont disponibles avec watchOS 7, on trouve une gamme de variations à même de contenter les plus actifs. En effet, en plus de ce qui existait déjà jusque-là, on trouve quatre nouveaux types de sports : gainage, renforcement fonctionnel, récupération et danse. Pour cette dernière activité, on trouve même des variations intéressantes puisque watchOS 7 reconnaît quatre styles différents : bollywood, cardio dance, hip-hop, et latino. Une gamme qui devrait séduire les amateurs de dance-floor.

Afin de permettre un suivi particulièrement qualitatif, Apple a donné quelques informations supplémentaires, notamment concernant la méthode de calcul des calories. Cela se passe à travers trois paramètres différents : capteur de fréquence cardiaque, accéléromètre et gyroscope.

On appréciera aussi le remodelage particulièrement poussé de l’application Activité. Cela commence d’ailleurs par son nom qui est désormais « Fitness ». Qu’est-ce qui a été modifié ? Vous y retrouverez vos entraînements, vos trophées, vos tendances d’activité ou encore l’activité du jour. Une synthèse particulièrement proposée à watchOS 7 qui est pratique pour ceux ayant une activité intense.

Une mise à jour pour les cyclistes

Vous faites partie des nombreux amateurs de deux-roues qui sont devenus légion avec les grèves en France puis les restrictions sanitaires ? Alors watchOS 7 devrait particulièrement vous séduire. En effet, une nouvelle fonctionnalité est disponible destinée à vous permettre de calculer au mieux votre trajet dans Apple Plans. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Vous pourrez établir votre itinéraire en variant les paramètres. Vous souhaitez aller le plus vite possible ? Parcourir le moins de distance possible ? Ne pas avoir à souffrir avec des côtes trop difficiles ? Bonne nouvelle, watchOS 7 est désormais là pour vous.

watchOS 7 en faveur des gestes barrières

Avec l’épidémie du coronavirus, les gestes barrières font désormais partie de notre quotidien. On s’est donc habitués à porter un masque, à ne pas serrer la main, mais aussi à se les laver régulièrement que cela soit sous le robinet ou avec du gel hydro-alcoolique. Or, Apple semble visiblement avoir décidé de s’investir dans ce domaine en proposant une fonction bienvenue pour le lavage de mains.

En effet, votre Apple Watch avec watchOS 7 sera capable de déterminer si vous pouvez vous laver les mains correctement. En contrôlant les capteurs de mouvement, le microphone intégré, mais aussi le processus d’apprentissage automatique, la montre lancera un compte à rebours de 20 secondes. Pourquoi cette durée ? C’est bien simple, c’est ce qui a été calculé par le CDC, le centre de sécurité sanitaire américaine. Vous serez ensuite prévenus que vous pouvez arrêter. Vous oubliez de vous laver les mains en rentrant chez vous ? Pas de danger ! La montre peut aussi vous prévenir…

Découvrez-en plus sur votre sommeil avec watchOS 7

Parmi les mises à jours watchOS 7 les plus attendues par les utilisateurs, on trouve notamment le suivi du sommeil. C’est un paramètre qui intéresse beaucoup d’utilisateurs et peut les orienter vers d’autres matériels si ce type de fonctionnalités n’est pas disponible. Désormais, les utilisateurs d’Apple vont pouvoir porter leur montre pendant le sommeil et avoir des données intéressantes, sans devoir se reposer sur une application tierce, qui était souvent la solution alternative.

Comment l’Apple Watch avec watchOS 7 va-t-elle vous proposer d’évaluer la qualité de votre sommeil ? En ayant un recours, là encore, transversal à plusieurs données. Au programme, l’utilisation des capteurs de mouvement et du capteur cardiaque. Cela lui permet de savoir si vous dormez et ensuite de couper les notifications.

Attention toutefois, il faudra que votre montre soit chargée au moins à 30% pour que la fonctionnalité s’active. Au moment du réveil, il faudra ensuite penser à recharger votre Apple Watch. L’application compile ensuite les données sur vos cycles de sommeil grâce à watchOS 7 et vous propose de suivre l’évolution de la situation dans la durée.

Des cadrans collaboratifs pour l’Apple Watch

C’est une demande récurrente des utilisateurs avancés de l’Apple Watch. La possibilité d’avoir recours à des cadrans tiers. Mauvaise nouvelle, ce ne sera toujours pas le cas avec WatchOS 7, alors qu’Apple semble vouloir rester sur sa ligne pour l’instant. A la place, vous pourrez désormais avoir accès à un plus haut niveau de personnalités. De quoi parle-t-on ici ? De nouveaux niveaux de complication, mais surtout de l’intégration du Chronographe Pro qui intègre un tachymètre. A quoi sert-il ? L’idée est par exemple de calculer votre vitesse sur un parcours donné. Dans le même temps, des filtres sont disponibles pour le cadran Photos et le cadran Extra Large qui vous donne plus de marge.

Enfin, c’est plutôt utile à l’usage, vous pourrez partager vos cadrans, via Messages, Mail ou encore pour les réseaux sociaux.

La voiture 2.0 avec l’Apple Watch

Et si votre Apple Watch avec watchOS 7 devenait plus ou moins votre clé de voiture ? C’est ce qui est possible avec la bien nommée application « clé de voiture ». Vous pourrez accepter des autorisés de clés de voiture (mais pas en donner à la différence de ce qui est possible sur l’iPhone). Attention toutefois, ce ne sera une fonctionnalité possible qu’avec certaines BMW et avec une Apple Watch Series 5 ou ultérieure. Une fonctionnalité plutôt orientée vers un public luxe donc.

Plusieurs Apple Watch sur un seul iPhone

Avec watchOS 7, il est désormais possible de coupler différentes Apple Watch à un seul iPhone. Une solution intéressante pour les parents d’enfants ou encore pour ceux qui ont une personne âgée sans iPhone. Toutes les montres gérées par l’app Apple Watch de votre iPhone

Une avalanche de nouvelles fonctionnalités pour watchOS 7

La liste, déjà longue des nouvelles fonctionnalités, ne s’arrête pas là. On pourra aussi répondra via l’application Message, Siri pourra lira des messages dans vos écouteurs, et la fonction traduire vous permettra d’avoir la traduction d’une conversation entière.

L’application Santé propose aussi de nouvelles mesures de mobilité : cardio fitness faible intensité, vitesse de marche, vitesse de descente des escaliers, vitesse d’ascension des escaliers, distance parcourue à pied en six minutes, temps passé en double appui, longueur des pas et asymétrie… Enfin, l’application Bruit intègre aussi des notifications audio pour les casques et écouteurs. Vous serez notamment alertés si votre écoute dépasse le temps ou le volume recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).