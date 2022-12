VTT électrique : le nouveau vélo Scott est « léger et fun », sauf le prix

La célèbre marque américaine de vélo Scott annonce la sortie d’un nouveau VTT électrique, le Lumen eRIDE. Sa force : un poids parmi les plus faibles du marché. Mais les compromis réalisés pour l’atteindre pourrait en refroidir certains – et surtout leur compte en banque.

On vous l’expliquait dans notre article dédié aux marques de vélos tout terrain électriques (VTTAE), la différence majeure entre les modèles classiques et ceux possédant une assistance est le poids. En ajoutant plusieurs kilos sur son vélo, les performances sont forcément impactées, surtout pour les pros de descente ou free ride, qui doivent s’adapter à un deux-roues moins maniable et ergonomique. Quand un nouveau VTTAE qui a le poids d’un vélo tout terrain classique voit le jour, difficile de ne pas être conquis.

Le Lumen eRIDE de Scott, un VTTAE léger et performant

Les qualités du VTT électrique Scott Lumen sont nombreuses. En effet, il rassemble tous les prérequis d’un vélo tout terrain parfaitement optimisé pour coupler puissance et légèreté. Même si certains sacrifices ont été faits, le vélo figure, pour son poids, parmi les plus performants du marché.

Par exemple, on retrouve un moteur TQ HPR50 (marque référence dans le domaine) situé au niveau du boîtier de pédalier. Avec sa puissance de 250 W (50 Nm) et son poids plume de 1,8 kg, il s’intègre parfaitement aux VTT, bien qu’il reste loin des meilleures performances pour un VTTAE — autour de 85 Nn. De même, le Scott Lumen possède une batterie interne de 360 Wh (avec la possibilité d’ajouter une batterie externe de 160 Wh), là encore bien plus au niveau du milieu de gamme que des meilleures batteries du marché.

En réalité, là où le vélo se démarque vraiment, c’est par sa conception en carbone et ses suspensions, conçues pour faire baisser le poids sans impacter les performances — un amortisseur est même intégré à l’intérieur du cadre. Les technologies utilisées sont empruntées directement du vélo de compétition « SCOTT Spark », vainqueur à deux reprises du Championnat du Monde de VTT.

Le vélo Lumen de Scott est aussi un vélo connecté. Il possède un écran de bord LDC et peut être connecté à l’application TQ E-Bike. De même, il intègre la technologie ANT+ permettant de se connecter à un ordinateur de vélo Garmin, Hammerhead ou encore Wahoo.

Le poids plume du VTT électrique, une réelle force du vélo Scott ?

Avec ce genre de caractéristiques, les vélos électriques ont plus tendance à peser une vingtaine de kilogrammes, voir jusqu’à 30 kg pour les VTTAE les plus lourds. C’est bien là que le Lumen sort du lot : sans faire d’immenses sacrifices au niveau des performances, ce vélo réussit à atteindre au final 15,5 kg, un poids record qui suit à la trace ceux des VTT classique (entre 10 kg et 18 kg en fonction du sport pratiqué).

Mais si ce poids est idéal pour des vélos tout terrain et apparait comme une réelle prouesse au vu de la motorisation qu’il intègre, il n’est pas le seul à le proposer. Dans une gamme similaire, on retrouve par exemple le Lightrider E Ultimate de Thömus et ses 14,6 kg ou encore dans une moindre mesure le E-CALIBER de Trek et ses 16,97 kg. Ces vélos n’ont rien à envier au nouveau VTT de Scott et le surpassent même sur un point, le prix !

Affiché à 15 999€, le Lumen eRIDE 900 SL (version la plus légère parmi les 4 proposées) est très loin de la concurrence, qui tourne plus autour de 10 000€ avec la même puissance et le même poids. Scott peut se targuer d’avoir un vélo connecté et un cadre révolutionnaire, mais cela justifie-t-il un prix aussi élevé ? À 1 000€ le kilo, seul un professionnel du domaine ou un passionné des grammes en moins semblent pouvoir être réellement intéressé.