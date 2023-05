VTT électrique : les 5 points essentiels à vérifier avant de passer à l’achat

Vous désirez acheter un VTT électrique, mais ne savez pas quels critères analyser. Pas de soucis, on vous explique ici comment choisir le vélo adapté à vos besoins.

Si vous ne savez pas quel vélo électrique choisir et que vous hésitez entre un des meilleurs modèles de VTT électrique de l’année ou un vélo moins onéreux : vous êtes au bon endroit. Quels sont les critères à ne pas négliger avant de passer à la caisse ? Faut-il nécessairement partir sur le modèle le plus puissant ? Alors avant de choisir l’un des VTT électriques sur Bikester.fr, on vous explique ici comment choisir au mieux celui qui vous conviendra.

Le moteur : analyser la puissance et la force de votre VTT

L’assistance électrique de votre VTT sera parfois intégrée directement sur le pédalier, sur la roue arrière ou avant. De manière générale, les moteurs situés dans la roue arrière permettent au vélo d’être plus léger (et moins cher) alors que ceux placés dans le pédalier sont plus destinés à la performance – pouvant plus facilement s’adapter à votre rythme.

La puissance maximale autorisée en France est de 250W mais le plus important à observer est le « couple moteur » – c’est-à-dire la force que votre moteur peut délivrer. Les vélos possédant les couples moteurs les plus élevés du marché tournent généralement autour des 60-70N.m (Newton mètre).

Pour aller plus en profondeur sur le sujet : quels sont les différents types de moteurs de vélo électrique (roue arrière vs central) ?

La batterie : comprendre l’autonomie de son VTT

Le deuxième élément à prendre en compte est inévitablement la batterie. Cette dernière est directement responsable de l’autonomie de votre assistance électrique et de la relance de votre VTT.

L’autonomie se mesure en Ampères-heure (Ah) ou en Watts-heure (Wh), il s’agit d’une mesure assez simple à comprendre : plus elle est élevée, plus l’autonomie sera grande. Certains considèrent que 400Wh correspondent (environ) à une autonomie comprise entre 50 et 80km.

La relance est plus difficile à exprimer, il s’agit plus d’un ressenti que d’une réelle donnée quantifiable. Ainsi, en regardant les volts de votre batterie, vous saurez s’il sera plus ou moins difficile de redémarrer après un arrêt.

Il vaut mieux être sûr de sa batterie avant de partir en balade.

Le poids : ramener son VTT à domicile en toutes circonstances

Le poids total du vélo doit être pris en compte, car imaginez que vous vous retrouviez en rade de batterie, il faudra être en mesure de ramener le vélo chez vous à la seule force des mollets. Si un vélo classique pèse environ 10 kilos, les VTT électriques se situent eux plus autour des 20, voir 30 kilos…

Il s’agit donc là d’un critère essentiel à analyser avant de se retrouver sans batterie à 10 kilomètres de chez vous.

Les suspensions : absorber les vibrations et les chocs

Il existe deux types d’installation de suspensions soit sur un cadre semi-rigide, soit sur un cadre tout-suspendu. L’une n’est pas nécessairement meilleure que l’autre, mais dépend surtout de votre utilisation :

Sur cadre semi-rigide : il n’y a qu’une suspension à l’avant pour encaisser les différents chocs et vibrations que vous pourriez subir. De manière générale, ce type de suspension est moins coûteuse et plus facile à nettoyer : elle se destine donc plus à un public novice .

: il n’y a qu’une suspension à l’avant pour encaisser les différents chocs et vibrations que vous pourriez subir. De manière générale, ce type de suspension est moins coûteuse et plus facile à nettoyer : . Sur cadre tout-suspendu : il y a cette fois-ci deux suspensions, une à l’avant et l’autre à l’arrière, ce qui est évidemment plus efficace pour absorber les vibrations et chocs, mais ce gain de performance se retrouve aussi dans le prix final… Il faut donc être sûr d’en avoir vraiment besoin : elle se destine davantage à des cyclistes confirmés.

Nous ajouterons dans cette partie qu’il vaut mieux privilégier des freins à disque plutôt que des modèles à patins – qui risquent de moins bien freiner en cas d’intempéries.

Le coût : trouver le meilleur rapport qualité/prix

Une fois ces quelques paramètres étudiés, il ne vous reste plus qu’à choisir le modèle cochant un maximum de cases et rentrant dans les limites de votre budget.

À titre d’exemple, sur Bikester.fr, les VTT électriques vont d’un peu plus de 2 000 € jusqu’à plus de 10 000 € (pour l’Orbea Wild FS M-LTD gris lorsqu’il n’est pas en promo).

Vous savez tout : il ne reste qu’à acheter votre vélo.