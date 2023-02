NBA et réalité virtuelle : du canapé au terrain il n’y a qu’un pas !

Le week-end du 17 au 19 février 2023 a été marqué par le NBA All-Star Weekend et durant cet événement, le commissaire de la ligue Adam Silver a présenté une application de réalité augmentée à destination des téléspectateurs. Cette application est un pas supplémentaire de la ligue de basketball américaine vers les nouvelles technologies.

Le All-Star Weekend est l’occasion de voir les meilleurs joueurs de basketball s’amuser entre eux. Au rendez-vous ? Concours de 3 points, concours de dunks et matchs très amicaux. Mais ce qui nous intéresse ici s’est passé en périphérie des festivités sportives et a été présenté sur scène par le commissaire de la ligue : Adam Silver.

Il s’agit d’une application de réalité augmentée permettant aux téléspectateurs de remplacer avec leur apparence un joueur sur le terrain. Cette application n’est pas la première – ni la dernière – à arriver en NBA pour modifier les modes de consommation : gadget ou véritable utilité, les technologies peuvent-elles changer les habitudes des spectateurs ?

L’application du All-Star Game : une véritable utilité ?

Comme présenté dans la vidéo ci-dessous, les spectateurs pourront se scanner grâce à une application et s’intégrer dans les matchs de basketball. Le principe est on ne peut plus simple : grâce à l’enregistrement de votre corps, une IA génère un avatar à votre effigie et le calque sur le joueur de votre choix.

On ne va pas se le cacher, cette application est surtout dédiée aux blagues. L’objectif est de créer du contenu pour les fans et de leur offrir la possibilité de claquer des dunks sur des joueurs de la ligue ou de rentrer le tir de la gagne en finale NBA.

Nul doute qu’Adam Silver y voit l’opportunité de booster l’image de la NBA en incitant les fans à créer des milliers de posts sur les réseaux sociaux. Cette fonctionnalité sera accessible directement sur le NBA League Pass (l’abonnement nécessaire pour suivre les matchs) et ne possède pour le moment aucune date de sortie.

NBA Commissioner Adam Silver unveils streaming experience of the future via the NBA App – and you can be in it! pic.twitter.com/FKYJvskf0H — NBA (@NBA) February 17, 2023

La NBA, une ligue pionnière dans l’utilisation de la VR

Cette petite fonctionnalité dédiée aux fans n’est pas le premier pas de la NBA vers les nouvelles technologies. La ligue de basketball américaine avait déjà expérimenté la VR en 2018 sur certains matchs.

Le dispositif comprenait 5 caméras postées (aujourd’hui 6) derrière les panneaux, dans les gradins et surtout en « courtside » (au premier rang, au plus proche des joueurs). Pour cela, il suffit de s’équiper d’un Oculus Rift 2, de lier son compte Meta avec son NBA League Pass et de se balader dans le stade.

Au départ, les avis étaient mitigés, mais la ligue a progressivement amélioré son service VR :

La qualité d’image : au début, les matchs en réalité virtuelle étaient capturés par des caméras SONY FX6 qui ont été améliorées vers le modèle FX9. Concrètement, les caméras sont passées de 12,9 MPx à 20 MPX et ont évolué de la 4K vers la 6K.

: au début, les matchs en réalité virtuelle étaient capturés par des caméras SONY FX6 qui ont été améliorées vers le modèle FX9. Concrètement, les caméras sont passées de 12,9 MPx à 20 MPX et ont évolué de la 4K vers la 6K. Trop de peu de matchs : en 2018, à peine une dizaine de matchs (sur 1230 au total) avaient bénéficié de la retransmission en VR. Aujourd’hui, grâce à Verizon, ce chiffre est passé à une cinquantaine.

: en 2018, à peine une dizaine de matchs (sur 1230 au total) avaient bénéficié de la retransmission en VR. Aujourd’hui, grâce à Verizon, ce chiffre est passé à une cinquantaine. Les restrictions géographiques : les matchs ne sont ouverts qu’à celles et ceux qui ne peuvent pas regarder le match de leur équipe régionale à la télévision. Comprenez que si vous habitez à Boston, vous ne pourrez pas regarder le match des Celtics en VR s’il est rediffusé sur la chaîne régionale.

Des spectateurs toujours plus connectés

Les spectateurs de sport sont de plus en plus connectés et bénéficient de nombreux outils pour le rester. En France, Canal+ propose le mode expert qui permet d’avoir accès à de nombreuses statistiques et d’obtenir des angles de caméras exclusifs.

En NBA, les spectateurs ont d’ores et déjà accès aux statistiques précises depuis l’application du League Pass et Adam Silver a révélé à CBS qu’il souhaitait améliorer l’expérience des fans sur le terrain comme à la maison.

Pour ce faire, le commissaire de la NBA espère développer une application en réalité augmentée permettant aux spectateurs de scanner le terrain, choisir un joueur et voir en direct ses statistiques. La réalité augmentée offrirait la possibilité de voir s’afficher en temps réel les zones où un joueur est le plus prolifique.

Instant boomer : saurez-vous trouver les rares spectateurs sans leur smartphone ?

« C’éTaIt MiEuX aVaNt… »

L’application présentée au All-Star Game peut donc sembler un peu gadget, mais elle s’ancre dans une politique plus globale de la ligue. VR, AR et fonctionnalités rigolotes, toutes les évolutions technologiques de la NBA tendent à moderniser les modes de consommation : une manière de conquérir un public plus jeune ?