Vous souhaitez bénéficier de tous les avantages d’un VPN sur votre Xbox One ou Xbox Series X ou S ? Malgré les apparences, c’est possible. Dans ce guide, nous vous expliquons comment installer un VPN et l’utiliser sur votre console signée Microsoft.

Les VPN sont devenus en quelques années un outil indispensable à la protection de nos données et informations personnelles sur internet. Mieux encore, ils ont gagné en popularité en permettant le contournement de restrictions géographiques, en particulier sur les plateformes de streaming. Dans certains cas, ils permettent aussi d’améliorer notre connexion internet. Si leur installation s’avère aisée sur les ordinateurs, smartphones et tablettes, elle peut paraître impossible sur les consoles de salon et en particulier sur les Xbox One et Xbox Series X/S. C’est pourquoi, nous vous avons concocté un mode d’emploi pour installer, configurer et utiliser un VPN sur votre Xbox préférée.

Un réseau virtuel privé ou Virtual Private Network est un outil informatique qui crée un tunnel VPN entre votre appareil et le service que vous consultez. Ce tunnel sécurisé par divers protocoles de chiffrement isole vos données du trafic internet et les protège.

Pourquoi utiliser un VPN pour votre Xbox ?

Sur les deux dernières générations de consoles de salon, les jeux multijoueurs en ligne et les services de streaming sont devenus une part essentielle de l’expérience. Pour en profiter au maximum, il convient d’avoir une connexion internet à la fois sécurisée, rapide et paramétrable. En effet, simuler votre localisation géographique vous permet d’accéder à des serveurs de jeu normalement indisponibles, et vous permet même d’être débanni d’un jeu. C’est là qu’intervient le VPN.

Un réseau privé virtuel permet d’abord de contourner des restrictions géographiques. Pour cela, il simule votre localisation grâce à des serveurs répartis partout dans le monde. Grâce à cette fonctionnalité, vous aurez accès à du contenu normalement réservé à d’autres pays que le vôtre, tant pour les jeux vidéo que pour les applications ou les plateformes de streaming. Vous pourrez par ailleurs contourner des restrictions locales que l’on peut parfois retrouver dans les écoles, les lieux de travail ou autres.

La sécurité est également un atout majeur du VPN. En masquant votre adresse IP et en créant un tunnel crypté entre votre machine et le serveur du service que vous consultez, le VPN isole vos données du reste du trafic internet.

Enfin, le VPN vous protègera des éventuelles réductions de bande passante arbitraires infligées par votre fournisseur d’accès à internet. Ainsi, même si en théorie le VPN diminue légèrement votre vitesse de connexion, vous serez gagnant.

Utiliser un VPN sur une Xbox One, une Xbox Series X ou Series S n’est pas une tâche simple. En effet, ces consoles ne supportent pas l’installation directe d’une application VPN. Cependant, il existe deux solutions que nous allons vous détailler pour connecter votre console à un VPN.

Utiliser un VPN sur votre Xbox depuis un ordinateur Windows

C’est la technique la plus facile et la plus pratique à utiliser au quotidien. Elle consiste à connecter votre console à internet à travers un ordinateur lui-même protégé par votre VPN.

Sur votre ordinateur

Installez le VPN de votre choix sur votre ordinateur Windows. Choisissez le serveur qui vous convient. Branchez un câble ethernet entre votre Xbox et votre ordinateur. Cliquez sur le menu Démarrer, puis sur le Panneau de configuration. Dans la catégorie Réseau et Internet, Cliquez sur Afficher l’état et la gestion du réseau. Cliquez ensuite sur Modifier les paramètres de la carte réseau à gauche de l’écran. Sur l’icône de votre VPN, faites un clic droit et allez dans Propriétés. Dans l’onglet Partage, cochez la case Autoriser d’autres utilisateurs du réseau à se connecter. Puis dans le menu déroulant, sélectionnez le réseau correspondant à votre Xbox. Cliquez sur OK.

Sur votre Xbox :

Pressez le bouton Xbox de votre manette. Pressez le bouton RB 3 fois, puis sélectionnez les Paramètres. Sélectionnez l’onglet Réseaux, puis Paramètres Réseaux. Lancez le test de connexion réseau. Voilà, votre Xbox est connectée à Internet via votre VPN.

Cette technique vous permettra d’avoir un accès rapide à la configuration de votre VPN. En effet, vous n’aurez qu’à modifier les paramètres de votre VPN depuis votre ordinateur pour les adapter à vos besoins sur la console.

Utiliser un VPN sur votre Xbox via votre routeur

Cette solution consiste à configurer un VPN sur le routeur de votre logement. Si elle est plus compliquée à utiliser au quotidien, elle a l’avantage de protéger l’ensemble des appareils connectés à votre routeur. Pour la mettre en œuvre :

Installez votre VPN sur votre routeur. Cette opération peut varier d’un routeur à l’autre. Les VPN tels que NordVPN ou Surfshark proposent des tutoriels spécifiques pour vous aider à procéder à l’installation. Choisissez le serveur qui vous convient sur votre VPN. Connectez votre Xbox à votre routeur via un câble ethernet ou en Wi-Fi. Démarrez votre console, et profitez d’une connexion sécurisée.

Cette solution se montre plus transparente au quotidien. En revanche, elle rend la configuration du VPN plus complexe. Il faut en effet se rendre dans les paramètres du routeur pour chaque modification de connexion du VPN.

Quel VPN choisir pour votre Xbox ?

Maintenant que vous savez comment configurer votre VPN sur votre Xbox, il faut choisir le réseau privé virtuel qui vous convient. Pour cela, de nombreux éléments sont à prendre en compte comme la vitesse de connexion, le niveau de protection ou encore la facilité d’utilisation. Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous donnons tous nos conseils dans notre top 6 des meilleurs VPN pour Xbox !