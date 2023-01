SSL vs IPsec : quel est le meilleur protocole VPN ?

Si vous avez envie de sécuriser votre connexion, de garantir la confidentialité de vos données ou bien d’avoir accès au catalogue Neftlix d’un autre pays, vous allez sûrement passer par un réseau privé virtuel. Afin que ces VPN fonctionnent, ils exploitent des protocoles qui permettent de chiffrer vos informations et de masquer votre adresse IP. Aujourd’hui, focus sur deux d’entre eux : IPsec et SSL.

En général, les protocoles VPN ont la particularité de mettre en place un tunnel qui va relier votre appareil au serveur sur lequel vous souhaitez vous connecter. Diverses informations vont transiter par ce tunnel sans qu’il n’y ait la possibilité pour un pirate informatique ou pour tout organisme d’avoir accès à vos données. Chaque protocole fonctionne d’une manière qui lui est propre et a la possibilité ou non de contourner des pare-feux, de proposer une vitesse de connexion plus ou moins grande et d’utiliser les méthodes de chiffrements qui lui sont propres.

Pour cette fois, nous nous attarderons sur IPsec et SSL. Chacun de ces protocoles VPN ont leurs particularités les rendant uniques. L’un ou l’autre peuvent être utilisés dans des situations ou des besoins bien précis. Ensemble, nous allons découvrir leurs points forts, leurs points faibles et leurs caractéristiques principales en s’intéressant à plusieurs catégories : chiffrement des données, vitesse de connexion, niveau de sécurité, confidentialité.

Quels sont les points communs entre SSL et IPsec ?

Comme nous allons le voir un peu plus tard, ces deux protocoles VPN sont sensiblement identiques – à quelques subtilités près. Les deux se focalisent sur le chiffrement des données et sur la création d’un tunnel ou d’un mode de transport permettant d’acheminer les données du serveur vers l’appareil connecté ou vice-versa.

Leur principale différence se situe dans la prise en charge des utilisateurs finaux, ce que fait SSL et non IPsec. D’autres différences existent et nous allons les découvrir ensemble !

SSL vs IPSec : présentations

Internet Protocol Security ou IPsec n’est pas qu’un protocole VPN. À l’origine, il s’agit d’un groupe de protocoles qui sont utilisés pour établir des connexions chiffrées entre appareil. IPsec peut donc être utilisé pour la mise en place d’un proxy, mais beaucoup l’utilisent pour se connecter à un réseau privé virtuel. Le protocole VPN est connu pour chiffrer les paquets de données en les liant à une adresse IP différente de celle de l’utilisateur – sécurisant ainsi la connexion. Afin de fonctionner, IPsec est souvent associé à un autre protocole VPN dans le but d’assurer l’authentification de l’utilisateur, car le protocole initial n’est pas très fiable sur ce point.

Secure Socket Layer ou SSL se présente comme le concurrent principal de IPsec. Considérant qu’IPsec était complexe à manipuler, certains développeurs ont fait le choix de mettre au point SSL afin qu’il puisse prendre en charge tous les utilisateurs finaux d’un serveur depuis toutes les plateformes possibles. Encore une fois, il ne s’agit pas d’un protocole propre aux VPN, mais les fournisseurs de réseaux privés virtuels sont parfois amenés à l’utiliser pour son haut niveau de sécurité et de confidentialité.

SSL vs IPSec : chiffrement des données

Au niveau du chiffrement des données, IPsec et SSL fonctionnent sous deux modes différents.

Le « mode tunnel » qui permet de relier le serveur sur lequel vous souhaitez vous connecter à votre ordinateur ou smartphone en passant par leur routeur dédié. Chaque paquet de donnée envoyé sera associé à un en-tête IP : une sorte d’identifiant qui permet aux routeurs d’envoyer le paquet vers la bonne destination .

. Le « mode transport » qui va seulement permettre le chiffrement des données sans les associer à un en-tête IP. Les routeurs ont d’ores et déjà toutes les informations leur permettant de transiter le paquet vers la bonne destination. Dans les deux cas, le protocole VPN va établir des clés en les interchangeant entre votre appareil et le serveur afin que les messages puissent être déchiffrés uniquement par les personnes concernées.

Les deux protocoles sont donc au top pour ce qui est du chiffrement de données.

SSL vs IPSec : niveau de sécurité

Pour ce qui est du niveau de sécurité proposé, les deux protocoles VPN sont une nouvelle fois difficiles à départager. Ils proposent à leurs utilisateurs une connexion sécurisée en chiffrant toutes leurs données.

Léger avantage cependant pour IPsec qui a la particularité de pouvoir s’associer à d’autres protocoles. Ce couplage permet d’augmenter le nombre de possibilités au niveau du chiffrement de l’information et n’est, malheureusement, pas possible sur SSL.

Toutefois, les sous-protocoles que propose SSL sont tout à fait adaptés pour garantir la sécurité de la connexion à un réseau virtuel privé.

SSL vs IPSec : confidentialité

Dans le but de garantir un degré élevé de confidentialité, SSL chiffre les données transmises en plus des données envoyées. Le protocole VPN lance un processus d’authentification baptisée handshake ou négociation TLS : le chiffrement des données s’effectue alors grâce à un échange de clés entre le serveur et l’appareil de l’utilisateur (ce procédé est également utilisé pour HTTPS, par exemple). Enfin, SSL vérifie que les données n’aient pas été falsifiées en route, avant d’atteindre leur destinataire.

Au niveau de la confidentialité, IPsec possède une particularité ! Il doit s’associer à un autre protocole comme Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) ou Internet Key Exchange version 2 (IKEv2). Ces deux protocoles complémentaires assurent la multi-authentification tandis qu’IPsec se charge de tout ce qui est chiffrement des données et sécurité de la connexion.

Verdict autour de la confidentialité des données

Avantage net pour SSL qui utilise son propre procédé pour assurer la confidentialité des données d’un utilisateur. Ce n’est pas le cas de IPsec sauf si vous le couplez avec IKEv2, L2TP ou tout autre protocole basé sur l’authentification et la confidentialité.

SSL vs IPSec : vitesse de connexion

C’est à ce niveau-là que tout se complique pour SSL. En utilisant le handshake, le protocole met à mal la bande passante de ses utilisateurs. La vitesse de connexion pour tout VPN connecté à l’aide de SSL sera considérablement plus basse qu’une connexion avec IPsec.

Pas de débat, IPsec est meilleur sur ce point, malgré le fait qu’il soit souvent couplé avec un autre protocole VPN.

Qui est le grand vainqueur entre IPSec et SSL ?

De notre côté, nous donnons un léger avantage à SSL qui se présente comme un prolongement d’IPsec, tout en étant plus simple d’accès.

Les deux procotoles VPN sont sensiblement les mêmes pour ce qui est de la sécurité et du chiffrement des données. Néanmoins, SSL prend les devants grâce à sa gestion de la confidentialité native, là où IPsec doit être couplé avec un autre protocole VPN exclusivement pour cet aspect…

A contrario, IPsec est à privilégier si vous souhaitez conserver une vitesse de connexion élevée. À cause de son principe de négociation pour l’authentification, SSL est un protocole VPN qui ralentit votre bande passante pour garantir votre sécurité.

