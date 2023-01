Un VPN permet-il de réduire le ping en 2022 ?

Les services de VPN sont loin d’être les derniers lorsqu’il s’agit de séduire les gamers avec des fonctionnalités alléchantes. Et parmi celles-ci, on entend souvent parler d’une réduction significative du ping en jeu. Mais pour autant, est-ce vraiment le cas ? Et comment calculer l’impact des réseaux privés virtuels sur cette latence qui donne des sueurs froides aux joueurs ? Plusieurs pistes de réflexion peuvent être abordées…

Améliorer son ping avec un VPN : le rêve inatteignable ?

Le lag : un problème épineux chez les joueurs

S’il y a bien un problème que les gamers ont tous déjà connu au moins une fois dans leur vie, c’est le lag. Et il y a de quoi s’arracher les cheveux lorsque cela arrive, car la partie devient tout bonnement injouable ! Les mouvements sont hachés, l’anticipation devient quasi impossible…

La raison de cet embarras est somme toute assez simple et réside dans le ping. Celui-ci conditionne la vitesse de communication entre le joueur et le serveur de sa partie. Plus il est bas, et plus le jeu sera fluide et réactif.

En général, on estime qu’un ping supérieur à 80 ms aura tendance à engendrer des problèmes de latence modérés. Et s’il dépasse les 100 ms, les premiers signes de lag pourraient se faire ressentir.

Le lag peut vite venir gâcher une partie bien engagée !

Les VPN, des solutions miracles ?

Évidemment, tous les moyens sont bons pour tenter d’optimiser le ping, et espérer finir sa partie sans embûches. Certains joueurs sont donc tentés, à raison, d’utiliser un VPN pour faire descendre le chiffre. Mais cela ne suffit pas toujours…

Et oui, si vous essayez de rediriger votre connexion à l’aide d’un réseau privé virtuel, cela revient à contourner le trajet « court » qu’elle suit habituellement. Par conséquent, la latence s’allonge et le ping augmente.

En plus de cela, le travail de chiffrement des données aura certainement un impact négatif sur votre ping. Mauvaise pioche, donc !

Mais alors, comment se fait-il que de nombreux VPN se vantent d’améliorer la connexion en jeu ? Quels sont les critères à cocher pour y parvenir ? On vous rassure déjà, ce ne sont pas tous des charlatans !

Réduire la latence : oui, mais sous certaines conditions !

Même si dans l’absolu, réduire son ping sur le long terme semble utopique, il existe certains cas où une amélioration notable peut être observée. C’est notamment le cas lorsque vous rencontrez des problèmes de bande-passante, souvent générés par votre FAI.

En effet, il est possible que votre connexion soit ralentie par une limitation artificielle de votre fournisseur d’accès Internet. Cet obstacle au bon cheminement des données est appelé « goulot d’étranglement », et bonne nouvelle, l’usage d’un VPN permet de contourner ce problème récalcitrant !

Grosso modo, il vous suffit de relocaliser votre emplacement sur un autre serveur afin de profiter d’une meilleure latence. Mais les effets restent limités : vous gagnerez quelques millisecondes, tout au plus…

Alors cela vaut-il réellement la peine d’investir dans un VPN ? Nous vous laisserons juger, car cela dépend bien évidemment de l’usage que vous souhaitez en faire. Pour cette raison, prenez le temps de bien vous renseigner sur les principaux critères à connaître pour savoir comment choisir un VPN.

Mais au-delà de la « simple » réduction du ping, les réseaux privés virtuels offrent aussi une ribambelle de fonctionnalités très utiles pour le gaming. Accès anticipés aux jeux étrangers, protection face aux cyberattaques, contournement de la limite de bande passante… Et oui, il n’y a pas que le ping dans la vie !

