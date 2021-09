Quel est le meilleur VPN pour regarder le catalogue Netflix à l’international ?

La protection de vos données ou la navigation anonyme ne vous intéresse pas plus que ça ? En revanche, vous aimeriez regarder des contenus indisponibles sur le Netflix français ? On vous donne ici une des solutions les plus abordables pour profiter le plus possible de la librairie de cette plateforme.

Pourquoi utiliser un VPN pour regarder Netflix ?

L’une des fonctions principales de ce type de service est de dissimuler son adresse IP et d’en emprunter une autre. En fonction de la quantité de serveurs de votre VPN et de leur dispersion, vous aurez plus ou moins de choix pour cette localisation fictive. Or, le contenu de Netflix varie en fonction des pays à cause de l’attribution des droits de diffusion. Par exemple, un utilisateur en France a accès à environ 4000 titres lorsqu’un abonné au Netflix US en a presque 6000. Ainsi, beaucoup convoite cette librairie davantage fournie. En outre, les utilisateurs japonais bénéficient d’un catalogue bien plus chargé en séries et films d’animation nippons. Malgré l’appétit de l’hexagone pour cela, il n’a pas accès à une offre aussi complète. Plus largement, c’est un moyen de visionner des contenus exclusifs à différentes régions. Les plus gourmands pourront peut-être calmer cette faim insatiable qui les ronge.

C’est aussi un moyen de voir des contenus en avance en contournant la fameuse chronologie des médias en France.

La politique de Netflix par rapport aux VPN

Accéder à ce service avec l’un d’entre eux n’est pas forcément chose aisée. En effet, la célèbre plateforme de streaming n’apprécie pas vraiment que des utilisateurs contournent les tarifs d’abonnement et les catalogues liés à leurs zones géographiques. Depuis 2020, elle autorise les abonnés munis d’un VPN, mais ces derniers ne peuvent regarder que le contenu disponible dans le monde entier. Bien sûr, cette sentence ne s’applique que pour ceux que Netflix détecte. Autrement dit, certains VPN peuvent passer entre les mailles du filet. Rappelons que les VPN gratuits en sont blacklistés. La question se pose : quels sont les meilleurs VPN pour Netflix ?

Quelques critères pour choisir un VPN efficace

Avant de se décider à payer un abonnement pour un VPN, il faut examiner quelques-unes de ses caractéristiques. Assurez-vous que le service que vous convoitez possède celles-ci :

Une connexion stable avec un débit suffisant : un VPN altère forcément la connexion, il faut trouver celui qui l’affecte assez peu pour que le streaming fonctionne.

: un VPN altère forcément la connexion, il faut trouver celui qui l’affecte assez peu pour que le streaming fonctionne. Un accès à une bonne quantité de pays : plus il y a de serveurs dans divers emplacements à travers le monde, plus les possibilités sont nombreuses.

plus il y a de serveurs dans divers emplacements à travers le monde, plus les possibilités sont nombreuses. Plusieurs connexions en simultanés : histoire de pouvoir en profiter sur tous vos appareils : smart TV, ordinateur, Android, iOS.

: histoire de pouvoir en profiter sur tous vos appareils : smart TV, ordinateur, Android, iOS. Aucune limite de bande passante : c’est un critère normalement partagé par l’ensemble des VPN payant.

Le VPN Premium de Bitdefender

Depuis août 2020, la firme au 500 millions d’utilisateurs a ajouté une nouvelle corde à son arc. Si on le compare avec les leaders du marché, son VPN peut être considéré comme petit. En effet, il possède « seulement » 1300 serveurs répartis dans plus de 45 pays. Il ne s’agit pas de l’offre la plus complète existante, mais elle inclut l’essentiel : États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Japon, Brésil… En outre, un utilisateur peut connecter jusqu’à dix appareils en simultanés ce qui le place au-dessus de NordVPN ou CyberGhost. Avec ce VPN, vous bénéficierez d’un tarif plus avantageux que la moyenne et d’une vitesse de connexion largement suffisante pour du streaming. Voilà pourquoi que nous le jugeons intéressant pour Netflix. En effet, il coûte 29,99 € la première année soit 2,49 €/mois. Quant à son abonnement mensuel, il est à 5,99 € lorsque les autres avoisinent les 10 €.

Découvrez ce VPN ultra-rapide selon Bitdefender.

Les autres VPN très efficace pour Netflix

Les leaders du marché se montrent particulièrement efficaces pour contourner les géos restrictions de la plateforme de streaming. On peut par exemple citer :

ExpressVPN : Il propose un réseau de serveur réparti dans 94 pays, 160 localisations et jusqu’à 5 connexions en simultanés.

Il propose un réseau de serveur réparti dans et jusqu’à 5 connexions en simultanés. CyberGhost VPN : Plus de 7000 serveurs et 1239 rien qu’aux États-Unis . Toutefois, la connexion de ce dernier subit parfois des ralentissements. Ce n’est pas le meilleur choix si votre connexion s’avère mauvaise de base.

Plus de . Toutefois, la connexion de ce dernier subit parfois des ralentissements. Ce n’est pas le meilleur choix si votre connexion s’avère mauvaise de base. NordVPN : On ne le présente plus tant il apparaît sur le web et dans les vidéos sponsorisées des YouTubers. Avec plus de 5000 serveurs dans le monde, il propose suffisamment de possibilités pour contourner le filtre à VPN de Netflix.

On ne le présente plus tant il apparaît sur le web et dans les vidéos sponsorisées des YouTubers. Avec il propose suffisamment de possibilités pour contourner le filtre à VPN de Netflix. Surfshark VPN : Aucune limite au niveau des connexions en simultanés et plus de 3200 serveurs. Ce VPN possède également un large panel de fonctionnalités.

Est-ce légal d’utiliser un VPN pour Netflix ?

En France, la loi interdit l’utilisation d’un VPN pour mener des actions illégales sur internet : téléchargement de contenus avec copyright, achat de produits illégaux… Ainsi, le fait de débloquer Netflix et ses géos restrictions ne rentre pas dans ce cadre. Ça ne plaît évidemment pas à Netflix car cela enfreint ses conditions d’utilisation. Néanmoins, si la plateforme peut bloquer votre compte si elle détecte un VPN, elle semble ne pas le faire pour le moment. Dans le doute, optez pour un VPN qui passe outre les filtres de Netflix.

Quel est le meilleur VPN Netflix gratuit ?

Les versions gratuites ne constituent pas une bonne solution pour débloquer la plateforme de streaming comme pour naviguer incognito. D’ailleurs, ces VPN se trouvent blacklistés par Netflix et sont rapidement reconnus à cause de leur faible quantité de serveurs. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez notre article VPN gratuits : pourquoi les éviter ?

Pourquoi Netflix possède des restrictions géographiques ?

On connaît l’importance que la plateforme de streaming accorde à l’analyse de son public. Ces limites lui permettent de segmenter son offre pour l’adapter au mieux à chaque pays. De plus, les droits de diffusions ne sont pas forcément valables pour le monde entier et certains pays ont des restrictions particulières. C’est par exemple le cas de la France avec la chronologie des médias. Cette réglementation dit qu’un film ne peut être commercialisé au format DVD/Blu-ray avant un délai de quatre mois qui débute lors sa sortie au cinéma. En outre, le délai passe à 17 mois pour apparaître sur une chaîne de TV payante et 22 pour une chaîne gratuite. Quant au streaming, il faut attendre 36 mois ! Voilà pourquoi nous avons accès à moins de choses depuis l’Hexagone.