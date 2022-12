Notre quotidien, de plus en plus connecté, nous incite à porter une attention particulière à notre sécurité sur internet. Mais on peut facilement se perdre dans cet univers qui regorge d’acronymes et de mots en anglais. Dans cet article, nous allons comparer le firewall et le VPN pour savoir lequel vous sera le plus utile.

Que l’on soit un particulier ou un professionnel, nos informations personnelles circulent quotidiennement sur le web à travers des sites internet, des outils informatiques ou des services comme le cloud. Ces échanges permanents nécessitent une protection particulière pour éviter les attaques informatiques ou le piratage de nos données. Pour vous aider à y voir plus clair, nous allons voir aujourd’hui les différences et les similitudes entre les firewalls et les réseaux privés virtuels.

Sur le même sujet : Proxy vs VPN : lequel choisir ?

Le Firewall surveille toutes les entrées sur votre réseau

Le rôle d’un pare-feu ou firewall est semblable au portique d’un aéroport par exemple. Il est chargé de scanner chaque entrée ou sortie de paquets de données. En fonction de son analyse, il accepte ou refuse le transit du paquet de données. Pour cela, il vérifie notamment les adresses IP source et destination, le type de paquet ainsi que le numéro de port.

Sur un ordinateur ou un réseau, les ports sont des numéros qui indiquent en quelque sorte la destination des paquets de données. Par exemple, les ports 25 et 110 sont dédiés aux mails tandis que le port 80 est réservé à la navigation web. Si un firewall détecte un numéro de port suspect, il bloquera le paquet de données.

Le Firewall agît comme une barrière entre internet et votre ordinateur

Le pare-feu nécessite un paramétrage précis et des informations de référence à jour pour pouvoir filtrer au mieux les données qui transitent à travers votre réseau. Il existe deux types de pare-feux : logiciel et physique.

Le pare-feu logiciel

Le pare-feu logiciel est installé sur votre ordinateur et ne protège que celui-ci. La plupart des systèmes d’exploitation disposent de leur propre firewall, c’est le cas de Windows avec son logiciel Defender. Il est cependant possible d’installer un logiciel tiers de pare-feu. La plupart des logiciels antivirus en proposent un comme Bitdefender ou Avast.

Le pare-feu physique

Le pare-feu physique est généralement destiné aux entreprises ayant des infrastructures informatiques conséquentes. Ce type de routeur est placé en tête de réseau de manière à ce que toutes les données destinées au réseau transitent par lui. Il constitue une barrière physique entre internet et le réseau de l’entreprise. Cette solution a l’avantage d’être plus complète et performante que les versions logicielles. En revanche, c’est un produit onéreux dont la mise en place nécessite des compétences adaptées. C’est pourquoi, il nécessite l’intervention d’un professionnel tant pour son installation que pour sa maintenance.

De nombreuses entreprises de cybersécurité se sont spécialisées dans le développement et la commercialisation de pare-feux physiques et logiciels. On peut citer Sonicwall, ZyXel et son ZyWall USG Flex 200 ou Fortinet et son Fortigate. Ce type de matériel est destiné à la sécurisation des réseaux d’entreprises.

Le pare-feu physique est positionné dans un rack informatique. Il constitue une barrière entre internet et le réseau de l’entreprise.

Le routeur avec pare feu, une solution idéale pour les particuliers

Pour améliorer la sécurité des particuliers, certains fabricants de matériel informatique comme Cisco proposent des modèles de routeur perfectionnés qui disposent d’un pare-feu performant déjà intégré. Cette solution permet de créer un réseau sécurisé à partir de ce routeur, que ce soit en Wi-Fi ou en Ethernet.

Pourquoi utiliser un pare-feu ?

Le pare-feu est un outil indispensable pour protéger votre ordinateur ou votre réseau informatique. Il agit comme une véritable barrière et empêche les intrusions malveillantes dans vos équipements.

En revanche, il ne se soustrait pas à la mise en place d’un logiciel antivirus, car le pare-feu n’a pas la capacité d’analyser toutes les données déjà présentes sur votre ordinateur, ou même les données qui viennent par exemple d’un élément de stockage externe. L’antivirus permet en plus de doubler la sécurité au cas où un élément non désiré arrive à franchir le pare-feu.

Le VPN vous rend anonyme

Le VPN a un rôle et un fonctionnement très différent du pare-feu. Il vous rend en quelque sorte invisible et protège vos données. Pour cela, il fait transiter vos données par un serveur intermédiaire. Ainsi, le service que vous consultez ne verra pas vos informations, mais celles du serveur VPN. Cela permet de vous rendre anonyme. Pour assurer votre protection, le Virtual Private Network met en place un tunnel VPN entre votre appareil et le serveur intermédiaire. Ce tunnel VPN isole vos données du reste du trafic internet grâce à un protocole de chiffrement.

Le VPN est un dispositif complexe qui permet de protéger les données de l’utilisateur et de garantir son anonymat.

Quelle utilité ?

Outre la protection des données personnelles, le VPN comporte de nombreux avantages. Il permet par exemple de contourner les restrictions géographiques de nombreux services comme les plateformes de streaming. Il permet également d’éviter le bridage de la connexion internet parfois imposé par les fournisseurs d’accès internet.

Tous ces éléments font du VPN un outil essentiel du quotidien, aussi pratique que rassurant.

Pour en savoir plus, retrouvez notre guide pour choisir un VPN.

VPN ou pare-feu, lequel choisir ?

Les deux mon capitaine ! Et oui, ces deux solutions de sécurité sont en réalité parfaitement complémentaires. Alors que le pare-feu protège vos appareils contre les attaques, le VPN s’assure que vous restiez invisible sur internet auprès des services que vous consultez. Il permet même de protéger vos données personnelles quand vous les faites transiter sur internet.

Windows Defender : un pare-feu adapté au quotidien

Si vous disposez d’un PC, sachez que le pare-feu de Windows Defender s’avère très performant pour protéger votre ordinateur. Si vous recherchez une solution plus complète pour notamment protéger l’ensemble de votre réseau, le fabricant Cisco propose des routeurs équipés d’un firewall sur lesquels il est possible de configurer un VPN. Cette solution complète vous permettra de bénéficier d’une protection optimale.

Pour les entreprises, le choix d’un pare-feu doit être déterminé en fonction de l’infrastructure informatique existante et des attentes en matière de sécurité. C’est pourquoi il est judicieux de se rapprocher d’entreprises spécialisées en cybersécurité.

Surfshark : le VPN idéal pour particuliers

Malheureusement, Microsoft n’a pas intégré de VPN à Windows, et les options de VPN gratuites proposent généralement un niveau de sécurité très relatif. Si ExpressVPN propose des performances d’un très haut niveau, Surfshark séduit par ses excellentes caractéristiques associées à un tarif très agressif.

Si les micro-entrepreneurs peuvent se contenter d’un VPN pour particulier, les entreprises plus conséquentes nécessitent un VPN adapté à leur usage comme Perimeter 81 ou NordLayer. Pour en savoir plus, retrouvez notre top des meilleurs VPN pour entreprise du marché.

A lire aussi : Wifi public : comment mieux protéger votre connexion ?