Ce VPN Premium à -84% et 4 mois gratuits grâce à cette promo immanquable !

Si la protection des données est plus importante que jamais, autant trouver la solution la plus économique possible. À ce petit jeu, ce VPN pourrait bien être votre meilleur ami avec cette promo de 84% !

Pour 2€, on peut se payer un café, une viennoiserie, ou.. un mois d’une protection complète de ses données en ligne ! Vous ne nous croyez pas ? Et pourtant, c’est bien ce que propose CyberGhost avec sa promotion du moment.

Le meilleur de la protection des données en ligne pour le prix d’un café

CyberGhost nous a habitués à des remises intéressantes pour profiter de ses services, mais à ce point là, non ! En ce moment, l’abonnement de 2 ans perd 84% par rapport à son tarif de base. Il est ainsi possible de profiter des services de l’un des meilleurs réseaux privés virtuels au monde pour seulement 2,03€/mois. Outre cette réduction canon, CyberGhost va encore plus loin et offre 4 mois d’abonnement pour toute souscription de 2 ans.

Pas facile, hein ? Si vous voulez un conseil : prenez les deux !

Cyberghost, un VPN haut de gamme qui met l’accent sur la protection des données

Qui ne connaît pas CyberGhost ? Revendiquant plus de 38 millions d’utilisateurs dans le monde, ce VPN peut se targuer de proposer l’un des meilleurs rapports qualité prix du marché. Pour y parvenir, l’entreprise propose pas moins de 10 000 serveurs répartis dans 100 pays à travers le monde.

Outre cette profusion de serveurs, le VPN se distingue en mettant ses utilisateurs au premier plan, tant d’un point de vue sécurité, que du confort d’utilisation. Outre le fait d’utiliser un chiffrement AES 256 bits, Cyberghost applique une politique stricte no-logs, ce qui signifie qu’elle n’enregistre aucune donnée de navigation, et respecte totalement la vie privée de ses utilisateurs.

Pour faciliter l’expérience des utilisateurs, CyberGhost propose notamment 7 connexions en simultané, ce qui permet de protéger tous ses appareils en même temps. En cas de problème, une assistance technique est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Enfin, CyberGhost propose bel et bien une garantie satisfait ou remboursé. Celle-ci n’est pas de 30 jours, mais de 45 jours ! Voilà de quoi se faire une idée concrète des services proposés avant de s’engager.

10 000 serveurs répartis dans 100 pays

IP dédiée

Garantie satisfait ou remboursé 45 jours

7 connexions en simultané

Politique No-Logs

Bloqueur de publicités

Pour finir, CyberGhost propose une fonctionnalité particulièrement intéressante : une IP dédiée. Celle-ci permet notamment d’accéder à des réseaux d’IP restreintes, ou encore de réaliser des transactions en ligne sécurisées. Si vous avez besoin d’une IP partagée pour jouer, steamer ou télécharger à grande vitesse, il est possible de passer par les serveurs NoSpy de CyberGhost dédiés.

