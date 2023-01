Le VPN est devenu depuis quelque temps un outil incontournable pour naviguer sur le Web l’esprit léger. En effet, il permet à ses utilisateurs d’accéder à leurs contenus favoris, sans mettre en péril leurs données personnelles. Mais pour autant, un réseau privé virtuel permet-il de fluidifier le débit Internet ? Et peut-on vraiment conserver une vitesse de connexion stable lorsqu’on l’utilise ? L’équilibre est parfois difficile à trouver…

Coup de ❤️ : ce VPN possède clairement le meilleur rapport qualité / prix du moment Cette vidéo est sponsorisée par Nor… On connaît déjà la suite, tant on l’a entendue sur YouTube. Mais savez-vous qu’il existe d’autres VPN, certes moins médiatisés, mais qui ont plus de qualités à faire valoir que celles du marketing ? C’est le cas de Surfshark, VPN qui se démarque par son service, sa fiabilité et son prix défiant toute concurrence. On vous invite à le constater par vous-même sur le site Surfshark VPN.

Sur le même sujet : Proxy vs VPN : lequel choisir pour naviguer sur Internet ?

Ce que les fournisseurs de VPN vous promettent…

Une porte d’entrée vers des chargements supersoniques ?

Les fournisseurs de VPN sont nombreux à se vanter de vous faire voyager aux quatre coins du monde, grâce à la géolocalisation personnalisée. Il faut dire que cette fonctionnalité peut s’avérer très utile dans bien des domaines…

En effet, elle permet de « sauter » d’un pays à l’autre en quelques secondes, et de profiter de tous les avantages des utilisateurs natifs de cette zone. À vous les séries américaines, la Formule 1 gratuite et les jeux-vidéo en avant-première ! Vous êtes des mordus de Netflix ? Alors n’hésitez pas à jeter un œil aux meilleurs VPN pour débloquer le catalogue étranger.

Sur PC ou console, il est toujours bon de se munir d’un VPN !

Mais cette fonctionnalité présente aussi un autre avantage, bien moins connu des utilisateurs de VPN : le chargement accéléré de certains sites Web. Et oui, si vous vous trouvez « virtuellement » dans le pays d’un site étranger, vous bénéficierez d’un accès prioritaire et donc d’un chargement plus rapide que les autres internautes.

Dans le même temps, vous éviterez le blocage éventuel de la page concernée sur votre navigateur. Alors, que demande le peuple ?

Le choix des serveurs : la clé pour un débit rapide comme l’éclair ?

C’est l’un des atouts majeurs lorsque l’on utilise un VPN. Changer de serveur à sa guise, pour toujours profiter d’un débit optimal. Lorsque vous jouez en ligne, par exemple, le ping et la vitesse de votre connexion pourront varier selon le pays où vous êtes localisé. Ainsi, pointez votre curseur vers le serveur de votre choix, et le tour est joué !

Le « ping », c’est quoi exactement ? Lorsque vous jouez à un jeu-vidéo en ligne, le ping correspond au temps de réponse entre le serveur et votre ordinateur ou votre console. Plus il est élevé, et plus vous ressentirez un effet de latence, aussi appelé « lag ». Clairement pas l’idéal lorsqu’il faut défendre sa base sur CS:GO, ou marquer des buts dans FIFA !

La plupart des VPN proposent un très grand nombre de serveurs, souvent répartis aux quatre coins du monde. Alors que vous préfériez envoyer des mails depuis le Costa-Rica ou jouer à Warzone sur un serveur indien, vous voilà libres comme l’air !

À lire aussi : Comment installer et configurer un VPN sur PS4 et PS5 ?

Une réalité plus nuancée…

Un débit Internet plus rapide : de la poudre de perlimpinpin ?

C’est bien beau de vous promettre une connexion fluide en toutes circonstances, car c’est ce qui fait vendre ! Mais lorsqu’on se penche plus précisément sur l’impact des VPN vis-à-vis du débit Internet, les résultats peuvent être assez étonnants…

En effet, rappelons que l’essence même d’un VPN est de protéger vos données lorsque vous êtes connectés à Internet. Et pour ce faire, le réseau privé virtuel est amené à contourner le serveur de votre FAI, et donc d’allonger le cheminement qui vous mène sur un site Web. Forcément, qui dit chemin plus long, dit connexion plus lente !

Ainsi, vous pourrez le tester par vous-même : les téléchargements auront davantage tendance à s’éterniser lorsque vous activez votre VPN. C’est un peu comme si un garde du corps vous suivait constamment, et devait vérifier chaque poignée de porte avant de vous ouvrir ! Il y aurait de quoi perdre patience…

Par ailleurs, le débit Internet sera bien plus réduit si vous vous géo-localisez sur un serveur lointain. Car oui, même si vous êtes virtuellement situés au bout du monde, il faut bien que les données fassent le chemin jusqu’à votre machine !

Une exception qui confirme la règle ?

Tout n’est pas noir pour autant. En effet, il existe un cas bien précis où l’usage d’un VPN vous permettra d’améliorer votre débit Internet de manière significative. Et c’est un problème que vous êtes nombreux à connaître sans savoir le nommer : le goulot d’étranglement de la bande passante.

Le « goulot d’étranglement de la bande passante », c’est quoi au juste ? Une entrave au bon cheminement des données, généralement causée par un usage trop important de la bande passante.

Pour faire simple, il s’agit d’une limitation artificielle du débit Internet par votre FAI. Cela arrive généralement lorsque plusieurs utilisateurs sont connectés en même temps, sur la même box Wi-Fi. Vous savez, lorsque vos frères ou sœurs téléchargent des jeux, pendant que vos parents regardent un film…

Dans ce cas, l’usage d’un VPN vous permettra de retrouver un peu d’air, et de ne plus subir les vidéos en 240p ! Une vraie délivrance !

Quoi qu’il en soit, restez sur vos gardes lorsque vous choisissez un VPN, et vérifiez bien que ces outils correspondent à votre usage. En effet, les fournisseurs chercheront toujours à vous vendre du rêve, et parfois même à vous amadouer avec des prétendues fonctionnalités « miracles ». On vous aura prévenus !