Vorwerk lance une édition spéciale Noël de son Thermomix TM6

À l’approche des fêtes, Vorwerk met la cuisine sous le signe de la magie de Noël avec une édition spéciale du célèbre Thermomix TM6, baptisée « Blanc Scintillant ».

Connu pour sa polyvalence et ses performances exceptionnelles, le TM6 se décline désormais dans une robe blanche étincelante. De quoi mettre un peu de magie dans votre cuisine avant les fêtes tout en profitant des capacités de ce robot multifonction qui a déjà séduit tant de cuisiniers.

Mais ce n’est pas tout. Si vous souhaitez devenir un vrai petit lutin de Noël, la marque a aussi relancé ses moules iconiques pour préparer vos meilleurs bûches et biscuits.

Thermomix TM6 « Blanc Scintillant » : l’édition spéciale pour Noël

Cette édition limitée du Thermomix TM6 se démarque par sa couleur blanche brillante, qui s’intègre parfaitement dans une cuisine à la veille des fêtes de fin d’année. Mais au-delà de son look hivernal, le TM6 conserve bien entendu toutes ses caractéristiques qui font son succès : cuisson lente, haute température, fermentation, pétrissage et bien plus encore. L’appareil reste un allié incontournable pour préparer des repas gourmands, des entrées aux desserts, surtout en période de fêtes.

Des accessoires spéciaux pour parfaire vos recettes de Noël

En complément de cette édition spéciale, Vorwerk propose également une gamme d’accessoires pour sublimer vos créations de Noël. Parmi ceux-ci, les moules à biscuits pour Noël sont parfaits pour des sablés en forme d’étoiles, de sapins et autres qui feront le bonheur des petits et des grands.

Mais ce n’est pas tout. Le moule à bûche est aussi disponible pour pouvoir impressionner votre famille le soir du réveillon.

Il existe également un moule pour réaliser des sucres d’orge ou des bonhommes de Noël pour des après-midi pâtisserie avec vos enfants.

Une édition limitée qui garde toutes les qualités du TM6 original

On pourrait croire que cette version s’accompagne d’un prix plus élevé. Il n’en est rien. Il est disponible au même tarif de 1 499€.

Si nous ne connaissons pas de date limite pour l’achat de cette édition, les stocks doivent cependant être restreints. Si vous n’avez pas encore de TM6 chez vous c’est donc peut-être l’occasion ou celle de faire plaisir à un proche pour Noël.

Il n’y a certes aucune vraie nouveauté, si ce n’est le design. On aurait pu s’attendre à quelques améliorations pour parfaire cette nouvelle version mais il ne faut pas oublier que tout récemment la marque a lancé un nouvel accessoire qui pourrait lui aussi bien vous servir pour cette fin d’année.