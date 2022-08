VoNR pour « Voice over New Radio ». C’est la nouvelle technologie qui est progressivement déployée un peu partout dans le monde afin de tirer avantage des améliorations et du potentiel de la 5G.

Jusque-là, on entendait surtout parler de VoLTE, un nouveau service déployé par de nombreux opérateurs français et dans le monde. Il permet de passer les appels sur le réseau 4G, avec une meilleure qualité sonore et un temps d’établissement réduit. La prochaine étape, intimement liée à la 5G, c’est la VoNR, pour « Voice over New Radio ». Dans cet article, nous allons vous expliquer ce importance, ses avantages et sa date de mise en place dans l’Hexagone.

C’est quoi la VoNR ?

Aujourd’hui, lorsque vous utilisez la 5G, même si vous disposez d’un réseau de qualité, vous basculez sur le réseau 4G pour les appels vocaux. Cela signifie donc que votre appareil n’utilise pas entièrement le potentiel offert par la 5G. La VoNR permettra aux personnes réalisant un appel de rester sur le réseau 5G et ainsi profiter vraiment d’une expérience nouvelle génération et des temps de connexion d’appel plus rapide.

Cela vous permettra aussi à l’usage, lorsque vous faites un appel, de pouvoir jouer à des jeux en ligne ou encore de diffuser des vidéos en haute résolution. La logique était la même avant l’émergence de la VoLTE. La 4G était utilisée comme un réseau de data mobile et les appels passaient en 2G et 3G. Puis la situation a évolué. On doit s’attendre au même changement avec la VoNR.

La VoNR utilise les bandes passantes de transmission allant de 50Hz-7000Hz jusqu’à 20Hz-14000Hz dans les premiers tests qui ont été réalisés notamment en Chine. La qualité vidéo peut atteindre 720p contre seulement 480p en VoLTE. Avec la Voice over New Radio, il est donc envisageable qu’il soit possible de faire des appels sur Messenger ou encore WhatsApp.

Quels sont les avantages de la VoNR ?

La VoNR offre de nombreux avantages potentiels aux consommateurs privés mais aussi professionnels. Il d’abord sera possible de connecter des appels plus rapidement avec une meilleure qualité sonore.

Mais, cela ne s’arrête pas là. En avril 2020, le fabricant chinois Oppo avait réalisé une première expérimentation d’appels VoNR sur un smartphone Reno3 qui avait été modifié. Au-delà de la qualité des appels, la VoNR a aussi permis de bénéficier de temps de latence réduits et une plus grande sécurisation grâce à l’application des derniers protocoles de sécurité. On observe aussi une amélioration de l’autonomie des appareils quand ils sont connectés en VoNR.

Est-ce indispensable pour la 5G ?

Est-ce que la VoNR va vraiment changer quelque chose ? Est-ce indispensable comme certains le considèrent pour le déploiement réussi de la 5G dans le monde ? Si le sujet fait encore débat de la pertinence de la 5G, les spécialistes du secteurs sont convaincus de l’intérêt de la VoNR au cœur de la 5G. Ainsi, l’entreprise spécialisée Rohde & Schwarz juge même que la VoNR devrait être considérée comme « un prérequis indispensable pour le déploiement réussi de la 5G ».

A l’heure actuelle, on peut estimer que les usages ne justifient pas forcément le recours à la VoNR. Cependant, avec l’augmentation des usages et le déploiement massif de nouvelles technologies comme la réalité virtuelle ou augmentée, la VoNR va sans aucun doute prendre une importance croissante. De quoi peut-être même y voir un vecteur majeur du développement et de l’adoption de la 5G.

Une longueur d’avance pour la Chine ?

D’un point de vue des grands opérateurs mondiaux, c’est sans doute en Chine qu’on trouve aujourd’hui l’entreprise la plus avancée. C’est China Mobile qui a annoncé son service « China New Calling » dans le courant du mois d’avril. Cela permet d’avoir des communications en très haute définition audio et vidéo. En clair, cette entreprise propose à la fois la technologie VoLTE et VoNR. On trouve aussi la traduction en temps réel, de la réalité augmentée et de nombreuses autres nouveautés.

Notez toutefois que la date officielle de lancement de ce service n’a pas encore été dévoilée. La VoNR sera disponible dans 30 provinces et la majorité des nouveaux téléphones d’entreprises comme Huawei, OPPO, Xiaomi, Honor, Vivo, Realme ou encore Samsung. Il faudra désormais attendre de voir les premiers retours des consommateurs afin d’évaluer la pertinence et la qualité du service offert par China Mobile. L’entreprise met en tout cas tous les avantages de son côté avec une offre financière très intéressante. Tous les mobiles offrant la 5G seront aussi mis à jour.

VoNR : une solution proposée par Samsung ?

En septembre dernier, Samsung a annoncé le développement d’une solution VoNR pour les appels vocaux 5G. Sur le papier, sa proposition s’annonce très performante et surtout ouverte puisqu’elle pourrait être utilisée par toutes les marques de téléphones mobiles et les opérateurs de réseau partout dans le monde. L’entreprise prévoit d’offrir un développement de SoC 5G rationalisé et le déploiement de services VoNR.

« Avec une augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones 5G, il existe une demande plus élevée pour divers services et technologies 5G. Nous continuerons à fournir des technologies de communication mobile de nouvelle génération, y compris le support du service VoNR, qui rassembleront les utilisateurs plus rapidement« , souligne Jonghan Kim, vice-président de System LSI Business chez Samsung Electronics.

Et la VoNR en France ?

Qu’en est-il en France ? Si l’on se base sur le précédent de la VoLTE, alors il faudra sans doute faire preuve de patience. En effet, ses premiers lancements, dans le monde dataient de 2014. En France, il a fallu attendre 2015, avec Bouygues, pour la voir apparaitre chez certains clients très particuliers. Free Mobile a par exemple attendu la fin de l’année 2021. Les opérateurs français attendront-ils aussi longtemps pour la VoNR ? Impossible d’y voir plus clair pour l’instant. Les entreprises de l’Hexagone ne communiquent pas vraiment sur le sujet.

Le réseau 5G est-il même suffisamment prêt ? Selon le site de l’ARCEP, la distribution est encore très inégale. Free Mobile a l’avantage mais ce sont des sites équipés en faibles bande. Pour les fréquences les plus élevées, ce sont Orange, SFR et Bouygues Telecom qui ont l’avantage. Reste à savoir s’ils sauteront le pas. On peut espérer toutefois que cela soit un peu plus rapide cette fois .