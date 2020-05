Polestar, la branche premium de Volvo, va désormais proposer dans ses magasins en Europe les motos électriques de Cake.

C’est un accord qui avait déjà trouvé ses racines en 2019. À l’époque, Polestar et Cake restaient toutefois sobres dans leur collaboration, se contentant notamment de présenter leurs produits côte à côte. C’est cependant une nouvelle étape qui vient d’être franchie dans le cadre du partenariat entre les deux entreprises. On vous dit tout.

Polestar mise sur une coopération renforcée

Comme l’annonce un communiqué de Polestar, la marque premium du constructeur Volvo va désormais présenter les motos électriques de Cake dans ses Polestar Spaces. Il s’agit de lieux spécifiquement dédiés aux produits de la marque Polestar que l’entreprise va prochainement déployer sur le continent européen. Il s’agirait, selon la filiale du constructeur automobile Volvo, d’une progression logique dans la relation entre les deux entreprises.

« Polestar se sent connecté à CAKE, nous partageons à la fois une croyance en la redéfinition des performances et une passion pour le design. Notre souhait de créer un avenir laissant place à l’électrifié et aux véhicules zéro-émission permet de bâtir un pont évident entre nous » détaille notamment Thomas Ingenlath, le PDG de Polestar. Un avis qui semble clairement partagé par Stefan Ytteborn, le PDG de Cake, comme il l’a déclaré de son côté. « L’industrie de la moto traverse une transition vers l’électrification du même type que celle connue par l’industrie automobile. À l’heure actuelle, Cake est en avance sur le reste du marché ».

Quels produits pour Cake ?

Les motos électriques de Cake sont déjà disponibles en Europe depuis 2017. L’entreprise avait fait ses premiers avec le Cake Kalk OR, un modèle de vélo électrique destiné aux chemins. Puis, le Cake Kalk avait pris d’assaut les pavés. Depuis, le Cake Ösa, une moto électrique, est aussi apparu avec deux déclinaisons adaptées aux différents besoins de puissance et de vitesse. Une gamme qui a depuis continué de s’étendre.

Le dernier modèle, le Cake Kalk INK SL, possède une autonomie de 90 kilomètres et une vitesse de pointe de 90 km/h. Un profil hybride, mi-urbain, mi-campagne qui permet de toucher un large public. À noter que les différents modèles de la marque Cake se distinguent aussi par des designs originaux et des cadres minimalistes. Reste désormais à savoir quel impact aura sur les ventes ce partenariat avec Polestar. Il ne reste plus qu’à espérer pour les deux entreprises que cela soit un succès. Affaire à suivre…

