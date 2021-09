5 bonnes raisons de choisir des volets roulants

Vous emménagez dans votre nouvelle maison, ou bien vous préparez la venue d’un nouveau locataire, ou encore vous avez des travaux à effectuer dans les locaux de votre entreprise… Parmi les priorités figure l’état des volets. En effet, ils contribuent à l’aspect d’une façade, mais également à la protection, à l’isolation et à l’atmosphère d’une pièce. Afin d’aborder méthodiquement et sereinement la question, nous vous proposons d’étudier succinctement mais efficacement le cas des volets roulants. Quels prix, quels matériaux, quelles mesures, etc. sont les points principaux que nous évoquerons autour de cette solution avantageuse. Voici donc 5 arguments en faveur des volets roulants !

Les volets roulants coûtent généralement entre 100 € et 1000 €

Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Mais il n’y a pas que la qualité pour expliquer cet écart de prix. En effet, certains fabricants dégagent une marge conséquente. Ainsi, ne comptez pas forcément sur le prix pour garantir la valeur de votre installation. Dans tous les cas, vous serez contraint(e) de vérifier la qualité des matériaux, de déterminer la pose la plus adéquate, etc. À l’inverse, les offres les plus abordables ont souvent un excellent rapport qualité/prix. Et à la moindre réparation ou amélioration, les pièces détachées existent.

À titre d’exemple, un fabricant de volet roulant dans le nord de la France peut aujourd’hui fournir des produits fiables et sur mesure à moins de 150 €. Ce qui explique des prix aussi bas, c’est une concurrence très forte dans le secteur, mais aussi la possibilité d’ajouter et d’ôter des options. En effet, si votre budget est limité, peut-être gagnerez-vous à renoncer à une installation motorisée.

Les volets roulants sont faits de matériaux isolants

Lorsque vous optez pour des volets roulants, vous avez le choix entre deux matériaux très qualitatifs : le PVC et l’aluminium. Les deux solutions sont réputées pour leur longévité et leur capacité isolante. En effet, le PVC l’est naturellement, tandis que l’aluminium peut intégrer de la mousse polyuréthane entre ses lames pour gagner en protection. Cela étant, le PVC n’est pas indiqué pour des dimensions trop importantes. Dans les deux cas, il y a peu d’entretien à effectuer. Quoi qu’il en soit, grâce à leurs lames coulissantes, les volets roulants complètement fermés sont très hermétiques. Ils retiennent ainsi une couche d’air devant la fenêtre, de sorte à obtenir un effet d’isolation thermique et phonique. Bien entendu, cela complète, mais ne remplace en rien l’isolation des murs !

Les volets roulants sont une excellente solution pour le sur-mesure

Peu importe la taille, le type ou la configuration de vos fenêtres (emplacement, inclinaison), vous aurez toujours une porte de sortie avec les volets roulants. À cet égard, ils sont faciles à installer, avec une pose adaptée à votre besoin. En effet, le sur-mesure ne vous coûtera pas nécessairement plus cher et vous pourrez choisir leur mode d’ouverture.

D’un côté, les volets roulants manuels s’actionnent au moyen d’une sangle, d’une manivelle ou encore plus simplement d’un tirage direct. Quant aux volets électriques (ou motorisées), pour les budgets un peu plus confortables, ils seront soit filaires, soit télécommandés. À ce sujet, n’hésitez pas à consulter notre comparatif interrupteurs connectés pour mettre un pied dans la domotique ! Seul bémol : il arrive de se heurter à un désaccord de la copropriété ou de la mairie, en raison, par exemple, d’un patrimoine historique à respecter. Ainsi, n’hésitez pas à vous renseigner avant de lancer les travaux.

Les volets roulants apportent une sécurité supplémentaire

L’un des aspects les plus importants des volets roulants est bel et bien la sécurité. En bouchant les ouvertures avec un matériau rigide qui ne se manœuvre que depuis l’intérieur, il y a de quoi décourager toutes les tentatives d’intrusion. D’ailleurs, il est toujours possible d’ajouter des attaches, des serrures ou des verrous pour sceller les volets qui s’ouvrent manuellement. Quant aux volets électriques, la contre-poussée qu’exerce leur moteur constitue un frein sévère à leur soulèvement, et a fortiori aux effractions. Et pour aller plus loin, notre dossier sur les volets roulants connectés vous donnera de plus amples renseignements.

Les volets roulants sont les plus confortables à utiliser

On termine avec le plus agréable : les volets roulants, c’est quand même la panacée à l’utilisation. Certes, on admettra que, malgré les divers coloris disponibles, ce n’est pas toujours aussi joli que les volets battants en bois de sapin pour votre futur chalet à Chamonix. Néanmoins, vous n’aurez, la plupart du temps, pas besoin d’ouvrir la fenêtre (ou porte-fenêtre) pour actionner vos volets roulants. C’est toujours mieux lorsque l’on cherche à maintenir une température stable dans la maisonnée. D’autre part, vous pouvez plus facilement choisir votre degré de luminosité. À moitié ouverts ou avec un écart entre les lames, vous choisissez de laisser passer quelques rayons ou de vous plonger dans le noir total.

Intéressé(e) ? Poussez donc vos investigations plus loin en consultant notre guide pour choisir des volets roulants !