C’est l’une des plus grande crainte de tout cycliste qui possède un vélo : le vol. Avec plus de 400 000 vélos volés en 2021, on a des raisons de s’en soucier. Alors, comment faire en sorte de limiter au maximum ce fléau ? Voici 5 astuces pour protéger votre vélo électrique des voleurs, testées et approuvées.

Vous êtes-vous déjà fait dérober votre vélo ? Avez-vous déjà ressenti la frustration de retrouver son antivol cassé sans ce qu’il est censé protéger ? Ça donne un coup au moral, surtout quand votre vélo est électrique et qu’il vous a couté un bras. Comment empêcher le vol d’un vélo qui traine, seul, dans les rues parisiennes ? Nous n’avons la solution miracle parce qu’elle n’existe pas. Mais cela n’empêche qu’on a quelques secrets à vous dire afin d’éviter de retrouver son vélo en vente sur Leboncoin.

Qu’est-ce que la règle des 20% ? Elle signifie que pour une protection optimale de votre vélo, il faut être prêt à investir à hauteur de 20% du prix du vélo dans des accessoires de protection antivol.

Choisir le bon lieu pour stationner son vélo : le rendre visible

Le lieu est l’élément le plus important pour être sûr de ne pas se faire voler son vélo. S’il est dans une cour fermée, chez vous ou dans un box vélo, la probabilité de vol est forcément minime. On ne vous apprend rien. Là où ça se corse, c’est lorsque votre vélo doit être stationné dans la rue. Quand on voit des vidéos de voleurs qui, avec un culot et un sang-froid dont ils ont le secret, sortent leur scie à métaux dans une rue passante de San Francisco pour couper l’antivol d’un vélo, on se dit qu’on n’est jamais en sécurité.

Dans cette vidéo, le malheureux propriétaire a pourtant respecté la plupart des points recommandés sur le lieu de stationnement de son vélo : une rue passante mais pas ultra fréquentée, éclairée la nuit et un vélo positionné devant une caméra de sécurité, une très bonne initiative pour retrouver l’identité du voleur. Si on reprend, voici les bases à respecter sur le lieu de stationnement :

Rendez votre vélo visible, à la vue de quelques passants mais sur un axe trop fréquenté

Choisissez une rue éclairée avec des habitations à proximité

Privilégiez un lieu avec une caméra d’un commerce ou d’un bâtiment.

Multiplier au maximum les lieux de stationnement pour que votre vélo ne soit pas repéré

Potentiel de dissuasion : 10%

Trouver la bonne attache : le rendre indisponible

Pour l’instant, vous n’êtes pas encore totalement rassuré, la vidéo a montré que le lieu n’empêchait pas le vol. Analysons donc un autre moyen d’empêcher les risques d’effraction, les attaches. Pour permettre de sauver votre vélo des griffes de voleurs, on vous livre une astuce : multiplier le nombre d’attaches. Avec plusieurs antivols utilisés sur différents espaces, vous pourrez être sûr que les petits pickpockets seront démoralisés et que votre vélo sera en sécurité.

Si ce n’est pas possible, utilisez une attache solide et privilégiez les matériaux type métal ou acier. Nombreuses sont les personnes qui ne retrouvent ni leur vélo ni leur antivol, les voleurs préférant parfois couper l’attache plutôt que l’antivol.

Enfin, attention à ne pas accrocher votre antivol à votre roue avant : elle est facilement démontable et peu utile quand il ne reste qu’elle après un vol. Privilégiez donc une accroche à la roue avant et au cadre de votre vélo. Cela limitera au maximum le vol.

Potentiel de dissuasion : 20%

Sécuriser la batterie et autres accessoires Sur votre vélo électrique, un élément vaut plus cher que le reste : la batterie. Il faut donc absolument la récupérer de votre vélo si elle est amovible, et ce, même si elle possède une sécurité. Les voleurs auront bien moins d’intérêt à voler un vélo électrique sans batterie qui perd au moins 50% de sa valeur.

Choisir les bons moyens de protection contre le vol : le rendre imprenable

On en parlait dans notre comparatif des meilleurs antivols pour vélos, les protections utilisées contre le vol ne sont pas à prendre à la légère. C’est le meilleur moyen de dissuader un potentiel vol de votre vélo. Selon la règle des 20%, si votre vélo coûte 1000€, il est recommandé d’investir au moins 200€ dans des antivols ou alarmes pour vélos.

Concernant le type d’antivol, on vous conseille d’avoir au moins un antivol en U assez grand pour accrocher le cadre et une roue à un point fixe solide. Attention à ne surtout pas placer votre antivol près d’un mur ou du sol, les voleurs pourront l’utiliser pour faire levier avec un pied de biche. L’objectif est de démotiver au maximum les voleurs à la vue des protections mises en place.

Potentiel de dissuasion : 40%

Géolocaliser son vélo électrique : le rendre traçable

En addition à votre système d’antivol, des moyens de traçage de votre vélo électrique existent et permettent non pas d’empêcher le vol de votre vélo, mais de le géolocaliser. Ces traceurs GPS, dont le Invoxia que nous avons testé, sont très utiles : camouflés dans une partie de votre vélo, ils vous alertent au moindre mouvement suspect de ce dernier. Puis, il suit les coordonnées GPS du vélo en cas de vol.

Un conseil, même si c’est tentant, éviter de suivre votre vélo volé afin de donner une bonne rouste à votre voleur. Rendez-vous au poste de police le plus proche et communiquez-leur la localisation, ils se chargeront du reste bien plus professionnellement que vous et votre sang chaud.

Potentiel de dissuasion : 10%

Les traceurs GPS peuvent aussi fonctionner comme une alarme lors de la détection d’un mouvement suspect, un bon moyen de dissuader le voleur.

Identifier son vélo : le rendre invendable

Un dernier conseil que l’on peut vous apporter pour empêcher le vol de votre vélo est de le rendre invendable. Et pour cela, deux solutions existent.

D’abord, à travers sa personnalisation. Le fait de changer la couleur de votre vélo, de graver votre nom dessus, d’ajouter des bandes adhésives et finalement de le rendre le moins sobre possible est un très bon moyen de dissuader son vol. En effet, il est plus difficile pour les voleurs de revendre de ce genre de deux roues customisées. De plus, c’est aussi un moyen plus facile de retrouver votre vélo en cas de vol puisqu’il est facilement identifiable.

Ensuite, un autre très bon moyen de retrouver votre vélo et le rendre invendable est de l’identifier avec le « BicyCode ». Ouverte depuis le 24 janvier 2022 en France, cette plateforme permet de répertorier votre vélo et en cas de vol de le retrouver grâce à une étiquette fournie lors de l’inscription (9,99€ ou 19,99€ si vous voulez graver le code sur votre vélo).

Potentiel de dissuasion : 20%

Bonus : souscrire une assurance, un coût nécessaire

Si malgré toutes les astuces que l’on vous a données, votre vélo est volé (le risque 0 n’existe malheureusement pas), vous serez bien content d’avoir une assurance. Elle permettra de compenser la perte financière engendrée par le vol.

L’assurance permet au-delà d’une compensation financière en cas de vol, de vous garantir aussi une aide en cas de dommages physiques ou corporels ou de dégradation du vélo. Elle est le meilleur moyen de limiter les dégâts au cas où le ciel vous tomberez sur la tête.

