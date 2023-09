Elon Musk veut enlever une pièce essentielle des voitures Tesla pour en améliorer l’autonomie

Alors que Tesla a présenté le remake de sa Model 3 et le Cybertruck, Elon Musk a dévoilé sa vision de la voiture du futur et compte bien enlever une pièce majeure des véhicules actuels.

Comment améliorer l’autonomie sans toucher la batterie ? C’est une des questions qui agite toutes les marques de voitures électriques tant concevoir des batteries plus performantes est une entreprise compliquée et coûteuse. Il convient donc de trouver des alternatives et pour cela, Elon Musk pense retirer… les rétroviseurs.

Un aérodynamisme amélioré

« Les rétroviseurs, latéraux et centraux, n’existeront plus dans le futur » Elon Musk

Le principe est simple : en retirant les rétroviseurs, la voiture serait moins sujette à la prise au vent et gagnerait en aérodynamisme. Qui dit meilleur aérodynamisme dit aussi plus de distance parcouru avec la même batterie ou une augmentation de la vitesse : deux points très positifs pour les futures voitures électriques.

Alors bien sûr, le riche entrepreneur ne compte pas vous lâcher dans la nature sans vous permettre de regarder vos angles morts et compte bien remplacer les rétroviseurs classiques par des caméras.

Un petit écran tactile intégré directement dans la portière.

La route vers le rétroviseur électrique est encore longue

Bien des marques présentent d’ores et déjà des rétroviseurs électriques : on pense notamment à l’Audi e-tron 55 qui dispose d’un système de caméra et d’écrans intégrés dans les portières. Ce changement permettrait, selon la marque, de gagner jusqu’à 7 kilomètres d’autonomie, mais possède tout de même encore quelques inconvénients.

Très pratique de jour, moins de nuit : les caméras sont parfois logées non loin des phares arrière, ce qui supprime les angles morts, mais rend l’image peu visible de nuit.

: les caméras sont parfois logées non loin des phares arrière, ce qui supprime les angles morts, mais rend l’image peu visible de nuit. Efficace sur route, moins dans les parkings : sur route, l’écran tactile vous prévient via des couleurs sur le bord de l’écran qu’un « danger » est proche. En revanche, il n’y a – pour le moment – pas la possibilité de vraiment régler les rétroviseurs électriques pour voir le bas de la voiture et potentiellement éviter les trottoirs ou les bords de routes exiguës…

Vous l’aurez compris, le chemin à parcourir pour définitivement se débarrasser des rétroviseurs est encore long et Tesla devra donc s’armer de patience avant de les ôter de ses voitures électriques.