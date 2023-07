Dites adieu aux créneaux difficiles avec la nouvelle innovation de Hyundai !

Hyundai a récemment dévoilé un concept révolutionnaire de voiture électrique avec des capacités de manœuvre inédites. Son secret : 4 roues totalement indépendantes qui lui permettent d’effectuer des manœuvres jamais vues jusqu’ici.

Imaginez un monde sans demi-tour, sans créneau, sans manœuvre compliquée. Un monde dans lequel votre voiture serait capable de se garer dans n’importe quelle place de parking sans la moindre difficulté. Et bien Hyundai travaille à rendre ce monde possible ! Et le fabricant coréen vient de nous le prouver avec cette vidéo présentant l’une des dernières innovations : la Mobi’s e-Corner. Cette technologie, testée sur un modèle de Hyundai Ioniq 5, a le potentiel de bouleverser l’industrie automobile telle que nous la connaissons. Elle permet, en effet, à la voiture de se déplacer de manière bien différente de nos voitures habituelles. Dans cette vidéo de 3 minutes, on la voit se déplacer en crabe, tourner sur elle-même ou encore tourner sur l’axe d’une de ses roues.

Le Ioniq 5 présenté dans cette vidéo réalise des mouvements dignes d’un film de science-fiction

Une telle gamme de déplacement pourrait participer à faciliter la conduite de chacun au quotidien, rendant les manœuvres toujours plus simples, en particulier en ville. De manière plus globale, cela permettrait également d’améliorer la mobilité dans les grands centres urbains, réduisant par exemple les espaces nécessaires pour les places de parking par exemple.

Un concept rendu possible par l’électrique

Jusqu’à présent, la structure des véhicules thermiques rendait ce type de déplacement impossible. En effet, la transmission reliant le moteur aux roues ne permettait qu’une mobilité restreinte des roues. De la même manière, les systèmes de freinage et de direction mécaniques engendraient des contraintes importantes qui limitaient les possibilités de rotation des roues.

Cette limitation est réduite grâce à la motorisation électrique, le développement du freinage et de la direction « by-wire » (par fil).

Dans ce concept, Hyundai a réussi à se passer du circuit de freinage habituel ainsi que de tout organe de direction : tout se fait électriquement. Le géant coréen a également réussi à insérer un moteur à l’intérieur de chacune des roues. Grâce à cette prouesse, un bloc compact comprenant la roue, son moteur, le système de freinage ainsi que la suspension peut pivoter indépendamment des autres roues sur un axe.

On retrouve ainsi 4 roues totalement indépendantes qui peuvent pivoter dans des directions opposées.

Hyundai a réussi à positionner tous les éléments indispensables au fonctionnement de la voiture dans les passages de roue

Sur le même sujet : Voiture électrique : comment Porsche veut détrôner Tesla ?

Quid d’une future commercialisation ?

Hyundai n’a communiqué aucune date de commercialisation, et pour cause. Si ce prototype se montre prometteur, la route avant une possible commercialisation est encore longue. Ce système doit pouvoir être viabilisé, puis homologué avant d’être produit à grande échelle. Sans parler du tarif qui devrait être très élevé.

Hummer EV Crab Walk mode pic.twitter.com/wPsq6QL4xQ — CLEAN CAR CLUB (@TheCleanCarClub) May 27, 2023 Le nouveau Hummer EV de GMC est, lui aussi, capable d’avancer en crabe

Il ne serait d’ailleurs pas surprenant de retrouver cette technologie d’abord dans des véhicules spécifiques (taxis autonomes, etc) avant qu’elle ne soit proposée au grand public. Toujours est-il que cette vidéo fait son petit effet, et qu’on a hâte d’en voir plus.