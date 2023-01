Ce ne sont que des prototypes, mais les « Concepts Car » dessinent l’avenir probable de la mobilité. Entre idées venues tout droit de la science-fiction et véritables innovations, voici les projets les plus fous à venir. Mettez votre ceinture et entrez dans le monde merveilleux des voitures du futur.

Après le CES 2023, on se devait de vous parler des concepts de voitures futuristes. On dit d’ailleurs que ce salon est devenu l’un des plus importants pour la mobilité — au point de concurrencer le salon de l’auto de Paris. Parmi les annonces faites, on retrouve la voiture qui change de couleur signée BMW, le nouveau modèle de Volkswagen, la future marque Sony x Honda baptisée Afeela ou encore le nouveau concept car de Peugeot. On profite de ces annonces pour vous présenter les prototypes de voiture qui ont retenu notre attention.

Dacia Manifesto, la voiture futuriste idéale pour partir à l’aventure

Le dernier concept car de Dacia présenté au Mondial de l’auto en octobre dernier a fait parler de lui. Le choix de la marque s’est porté vers le buggy électrique avec son « Manifesto » : un modèle brut d’aspect, sans vitre et pare-brise et constitué à 20% de plastiques recyclés. Son objectif : les excursions en plein air. Avec une batterie nomade pouvant recharger vos appareils, un système de fixation modulable sur le toit ou encore un dispositif d’accroche dénommé YouClip (qui sera présent sur les futurs modèles Dacia), vous êtes parés pour partir à l’aventure. Un prototype qui annonce la couleur pour les nouvelles gammes de voitures Dacia prévues pour 2024.

Peugeot Inception, un condensé d’innovations

Dévoilé lors du CES 2023, le concept car de Peugeot fait pressentir le renouveau de la marque au lion. Avec de nouvelles lignes et technologies, le prototype baptisé Inception n’a pas vocation à être commercialisé, mais doit donner un fil conducteur pour les prochains modèles. Parmi ses innovations, on note notamment l’absence de volant remplacé par des commandes électriques digitales, une recharge par induction, de nouveaux feux avant en forme de griffes ou encore un toit entièrement vitré au traitement multichroïque — afin d’éviter les reflets.

Durant le CES 2023, Sony et Honda ont dévoilé leur association pour la création d’une nouvelle marque de voiture électrique : Afeela. La production du premier modèle devrait commencer en 2025.

Citroën Oli, le grand frère du modèle AMI

Avec son prototype « Oli » présenté en septembre 2022, Citroën montre un modèle épuré au design industriel et aux matériaux responsables. À l’instar de la voiture AMI, l’Oli va à l’essentiel pour limiter les coûts de fabrication : mêmes portières, mêmes pare-chocs avant et arrière, même type de vis… Le concept car de la marque aux chevrons n’intègre pas de haut-parleurs (seuls des emplacements pour plugger une enceinte sont disponibles). Finalement, l’Oli correspond à l’image que veut se donner Citroën, se passer des fioritures pour « permettre de rendre l’électrique accessible à tous ».

Bien que ce modèle reste un prototype, certaines rumeurs pressentent qu’il pourrait être commercialisé d’ici à 5 ans avec un objectif de vente à l’international.

À lire également : notre versus entre la Silence S04 et la Citroën Ami

BMW i Vision Dee, la voiture qui change de couleur

La voiture du futur de BMW a fait parler d’elle lors du CES 2023 en proposant une innovation pour le moins étonnante : la « i Vision Dee » peut changer la couleur de son extérieur. Une technologie déjà présente sur son dernier prototype, le iX Flow qui pouvait varier sa teinte entre le blanc et le noir. Mais ici, ce sont 32 coloris possibles pour personnaliser à souhait sa voiture. Et ce, grâce à la technologie E Ink, la même que celle utilisée dans les liseuses Gallery 3.

Au-delà de cette innovation provoquant l’émerveillement, mais qui reste un gadget du CES, on retrouve aussi d’autres technologies bien plus intéressantes : mode de conduite autonome, écrans sur les vitres, assistants personnels…

Le « Dee » du concept car de BMW signifie « Digital Emotional Experience ».

Volkswagen Travel Gen, la voiture du futur qui redessine son intérieur

Le dernier concept car de Volkswagen, présenté en octobre 2022, est un modèle 100% autonome. Faisant plus penser à un carrosse qu’à une voiture, la Travel Gen a été pensée comme « la vision du futur ». Son habitacle large avec uniquement deux places sort tout droit d’un film de science-fiction : réalité augmentée pour contrôler la voiture, sièges modulables en mode lit, gestion de la lumière et du son pour différentes ambiances… Des innovations bien éloignées d’une réalité proche, mais qui ont le mérite de faire rêver.

Lightyear 2, la voiture solaire arrive bientôt

Dernière voiture de cette liste, évidemment non exhaustive, la Lightyear 2 est supposément celle ayant le plus de chances de voir le jour. Il est d’ailleurs possible de la précommander — ou plutôt de s’inscrire à la liste de personnes intéressées par le modèle commercialisé en 2025.

Si cette voiture est présentée comme futuriste, c’est avant tout parce qu’elle intègre sur son toit des panneaux solaires qui prolongent la batterie de la voiture. Grâce à ce dispositif, l’entreprise néerlandaise estime pouvoir atteindre une autonomie de 800 km, une prouesse pour une voiture électrique. Et quand on sait que le prix de la Lightyear 2 devrait tourner autour de 40 000€ (moins qu’une tesla modèle 3), on ne peut qu’attendre avec impatience la production de ce modèle.

Sur le même sujet : Tout ce que l’on sait de l’Apple Car