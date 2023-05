Un véhicule volant tout public arrive bientôt : la réalité de Star Wars n’est peut-être plus si lointaine

Le futur est déjà là, ou presque. Les précommandes sont en effet ouvertes pour le Jetson One, un aéronef électrique monoplace destiné à voler à basse altitude. Pour l’acquérir, il faudra tout de même débourser une petite fortune. Découverte.

Les Speeder de Star Wars vous ont toujours fait rêver ? Bonne nouvelle, ils pourraient bien devenir réalité, ou presque. L’entreprise suédoise Jetson vient en effet de lancer les précommandes de son eVTOL, un aéronef de loisir capable de voler à basse altitude et pouvant atteindre une vitesse d’une centaine de kilomètres par heure. Il faudra cependant patienter jusqu’en 2024, car si les premières livraisons devraient débuter courant 2023, plus de 250 appareils ont déjà été précommandés.

C’est quoi, un eVTOL ?



Un eVTOL (pour electric vertical take-off and landing) est un aéronef à décollage et atterrissage vertical électrique. De nombreux véhicules sont aujourd’hui développés sous cette nouvelle appellation grâce aux récentes innovations technologiques, notamment en matière de propulsion électrique.

Sur le même sujet : Une voiture de course électrique volante : le projet fou d’Alauda Aeronautics

Un drone XXL

Le Jetson One se distingue par sa compacité. 2,48 mètres de long et seulement 90 centimètres une fois les rotors repliés. De quoi le ranger dans son garage sans aucun problème. Grâce à sa structure en aluminium et fibre de carbone, il ne pèse que 86 kilogrammes !

Côté propulsion, l’aéronef est équipé de 4 double rotors et d’une batterie de 88 kW. L’ensemble permet d’atteindre une vitesse d’une centaine de kilomètres par heure et une altitude de 1500 pieds (500 mètres). Seuls bémols : l’autonomie ne dépasserait pas les vingt minutes et il faudra avoir un compte en banque solide : le Jetson One est affiché à environ 90 000 euros !

Pour l’heure, le Jetson One n’est destiné qu’à un usage récréatif. Il est accessible au grand public grâce à des commandes simplifiées. D’après son créateur, n’importe qui est capable de le prendre en main en cinq minutes seulement. Pour parvenir à un pilotage aussi intuitif, le Jetson est équipé de plusieurs capteurs LiDAR qui permettent d’éviter automatiquement les obstacles ou encore d’automatiser presque entièrement l’atterrissage. Enfin, lorsqu’on lâche les commandes, l’aéronef maintient un vol stationnaire stabilisé.

Toute ressemblance avec un véhicule de cinéma serait purement fortuite

Enfin, la sécurité n’a pas été ménagée. L’appareil est notamment équipé d’un parachute balistique, et peut continuer à voler malgré un moteur défaillant.

Le parachute balistique est éjecté de son logement grâce à une petite explosion qui accélère son déploiement. Cela permet de le rendre efficace, même à basse altitude.

En voiture Simone !

L’avenir de la mobilité ?

Depuis quelques années, la propulsion électrique a fait d’immenses progrès, tant en termes de puissance que de stabilisation. Ces nouvelles technologies ont entre autres conduits au développement massif des drones. Désormais, de nombreux fabricants souhaitent utiliser ces innovations pour révolutionner la mobilité urbaine. On retrouve dans cette course à la voiture volante de grands groupes internationaux comme Boeing, Airbus ou Hyundai mais également de jeunes startups comme Jetson, Vahana ou encore Horizon Aircraft.

Si ces technologies sont parfaitement au point pour des appareils de petite taille, la route est encore longue avant que l’on puisse prendre librement un taxi volant pour rentrer chez soi. Jetson fait partie des rares constructeurs à être proche de concrétiser son projet.

Enfin, il sera vraisemblablement nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire nouveau pour assurer la circulation de ces véhicules d’un genre nouveau en toute sécurité.