Voiture électrique : l’UE veut vous convertir grâce à de nouvelles bornes de recharge

Un accord provisoire entre les États-membres de l’UE a été trouvé sur le déploiement massif de bornes de recharge rapide pour voitures électriques à travers l’Europe. Le projet prévoyant une borne tous les 60 km d’ici 2026 doit encore être validé par le Parlement pour être adopté.

Alors que l’interdiction de la vente de nouveaux véhicules thermiques d’ici 2035 vient tout juste d’être adoptée, les États-membres de l’Union européenne ont décidé de ne pas s’arrêter en si bon chemin. Le 28 mars dernier, ces derniers se sont fixés comme cap d’ici 3 ans d’équiper tous les plus grands axes routiers de bornes de recharge afin que les heureux détenteurs d’un bolide électrique puissent se recharger environ tous les 60 kilomètres.

Plus d’excuse pour garder votre voiture thermique

En 2022, les voitures électriques représentaient plus de 12% des ventes de véhicules neufs en Europe, contre 9,1% en 2021 et seulement 1,9% en 2019. De plus en plus de ménages – ayant les moyens de se l’offrir – achètent ces petits engins, notamment pour ne plus être dépendants des carburants fossiles dans leur mobilité.

Mais jusqu’alors, un des principaux freins au passage à l’électrique généralisé restait le manque de bornes de recharge à proximité de leur lieu de vie ou bien sur leurs trajets quotidiens. Cette nouvelle mesure prévue par l’UE devrait donc convaincre les derniers réfractaires à l’électrique pour de bon, enfin en partie…

Devriez-vous dès à présent investir dans une voiture électrique ?

Évidemment, si l’état actuel de vos finances le permet, on vous conseille d’envisager cet investissement qui sera avantageux sur le long terme autant pour votre portefeuille que pour la planète. Des aides publiques sont même prévues pour encourager cette transition, à l’image du bonus écologique en France qui permet de recevoir, sans condition de revenus, une aide à l’achat ou à la location d’un véhicule électrique, hybride rechargeable, à hydrogène neuf ou encore d’occasion.

Plusieurs critères doivent être pris en compte avant de se lancer et l’un d’eux reste le fait d’habiter dans une ville assez attractive ou bien proche d’axes routiers névralgiques de l’Hexagone. En effet, il faut bien imaginer qu’une fois le projet de déploiement enclenché, ce sont bien les voies les plus empruntées qui passeront en priorité.

Plus encore, si l’on s’intéresse de plus près au règlement de l’Union européenne sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (Afir), il est possible de déceler une petite nuance : la priorité est – comme prévu – accordée aux plus grandes liaisons routières mais les plus petits axes seront équipés de bornes uniquement d’ici 2030, et tous les 100 km. En attendant, l’adoption finale de cette mesure, les habitants de zones “isolées” devront patienter quelques années avant de pleinement pouvoir profiter de la voiture électrique.