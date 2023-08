Ces voitures Tesla ont roulé plus de 320 000 kilomètres avec leur batterie d’origine

Plus les années passent, plus nous avons de recul sur la fiabilité des voitures électriques, et en particulier sur les Tesla. Dans cet article, nous allons nous intéresser aux témoignages de plusieurs propriétaires de Tesla qui ont parcouru plus de 300 000 kilomètres.

Les exemples de Tesla ayant parcouru la distance symbolique de 300 000 kilomètres se multiplient, et le moins qu’on puisse dire, c’est que les célèbres voitures américaines semblent tenir leurs promesses.

2 Tesla à plus de 300 000 kilomètres

Du côté de la Slovaquie, le propriétaire d’une Model X a parcouru ces 320 000 kilomètres en seulement 5 ans. Habitué des super chargeurs et des autoroutes allemandes, il n’a pas ménagé sa monture. Pourtant, après ces 5 années, il ne déplore que de légers travaux de carrosserie, et le remplacement régulier des joints des célèbres portes arrière en papillon.

Sa batterie, elle, n’a perdu que 10% de capacité. Il explique cependant dans l’émission américaine Out of Spec que la batterie de son modèle 100d est bien plus fiable que celles des modèles de taille inférieure.

Aux États-Unis, le youtubeur Arthur Driessen a fait subir le même sort à sa Model 3 après l’avoir achetée neuve en 2018. Pour celui-ci, même constat : il aura effectué des réparations dues principalement aux aléas de la route comme le remplacement d’un antibrouillard, du clapet de charge, ou encore d’un interrupteur de lève-vitre. Côté batterie, en revanche, tout va bien puisque sa Tesla dispose encore de 87% de sa capacité.

Pour atteindre les 320 000 kilomètres, Arthur Driessen a parcouru les USA en long, en large et en travers !

Une Tesla de tous les records avec 1,7 millions de kilomètres

En Allemagne, cette fois, un certain Hansjörg von Gemmingen a décidé d’aller beaucoup plus loin avec sa Tesla Model S. Son modèle, équipé d’une batterie de 85 kWh, a, en effet, parcouru près de 1,7 millions de kilomètres ! Un exploit qui aura cependant coûté cher à son propriétaire qui aura dû changer 3 fois de batterie, et 9 fois de moteurs.

Selon lui, le secret de la longévité pour les batteries est de privilégier les charges lentes et d’éviter au maximum les charges complètes. Malgré ses nombreux déboires, il ne compte pas s’arrêter là et vise désormais les 2 millions de kilomètres.